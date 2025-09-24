قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النبراوي يتفقد موقع نادي مهندسي الغربية ويناقش عددا من الملفات
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
أخبار العالم

تقرير: الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة ستعرض اليوم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت مصادر لقناة "الحدث" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن خطة جديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط تحركات دبلوماسية نشطة تقودها واشنطن بالتعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطة الأمريكية، التي سيعرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها: وقف إطلاق النار الفوري، إطلاق سراح الرهائن، انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة بإشراف مؤسسات دولية.

وكان ترامب قد التقى، مساء أمس، بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية، في اجتماع مغلق وصفه بـ"المهم للغاية". وقال ترامب في تصريحات مقتضبة قبيل الاجتماع: "أنا إلى جانب إسرائيل كما كنت طوال حياتي، لكن علينا أن نجد حلًا لهذه الأزمة. الاجتماع القادم مع رئيس الوزراء نتنياهو سيكون حاسما."

وأكد ترامب أن الخطة ستعرض رسميا خلال لقائه المرتقب مع القيادة الإسرائيلية الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع مع القادة العرب "كان بناء للغاية"، وأضاف: "سننهي شيئا ربما لم يبدأه الحاضرون هنا، لكن عليهم المساهمة في إنهائه."

حضور إقليمي واسع

وشارك في الاجتماع الذي عقد في واشنطن قادة من مصر والمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، ، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان، بالإضافة إلى حضور كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اللذين جلسا إلى جانب الرئيس الأميركي.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة الأمريكية إنهاء الحرب في قطاع غزة الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة

