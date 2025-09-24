الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن

وجه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس نداءً قويًا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف "المجزرة" في غزة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن الصمت أمام "الدمار والضحايا المدنيين والمجاعة والتهجير القسري لمئات الآلاف" لم يعد مقبولًا.

وقال فيليبي: "هذه أفعال مروعة تتعارض تمامًا مع كل ما يمثله هذا المنتدى، وتسيء إلى الضمير الإنساني وتشكل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره"، داعيًا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع المحاصر.

وفي دفاع مؤثر عن النظام الدولي القائم على القواعد، حذر الملك من أن "العالم بلا قواعد هو عودة إلى العصور الوسطى"، في ما اعتبره مراقبون ردًا غير مباشر على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هاجم الأممية وفعالية الأمم المتحدة.

كما دان الملك الإسباني "حركة حماس"، مؤكدًا في الوقت نفسه "اعتراف إسبانيا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر ما يحدث من انتهاكات، مضيفًا: "نصرخ ونطالب ونأمر: أوقفوا هذه المجزرة الآن".

وأكد فيليبي أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الإسراع في إيجاد حل عادل ودائم يقوم على أساس وجود دولتين، مشيرًا إلى أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة مؤلمة بشكل خاص لإسبانيا التي ترتبط تاريخيًا باليهود السفارديم.