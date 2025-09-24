روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة بطهران

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، أن روسيا وإيران وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران.



وذكرت الشركة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم /الأربعاء/ -: "وقع رئيسا وفدي البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في جمهورية إيران، وتحدد الوثيقة خطوات محددة تهدف إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إيران".



وفي وقت سابق اليوم، عقد في موسكو اجتماع بين المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، ونائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الذي قال"من المقرر أن تبني روسيا 8 محطات نووية، 4 منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي".



وأضاف: أن المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاقية قد أُنجزت، وتم اختيار وتجهيز الأراضي المخصصة لإنشاء المحطات، وجرى سابقاً القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية، ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائياً في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.