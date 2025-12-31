قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال شهر.. تلقيح 5081 رأس ماشية اصطناعياً بكفر الشيخ | صور

محمود زيدان

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن نجاحها في تلقيح 5081 رأس ماشية اصطناعياً خلال شهر ديسمبر 2025. 

ويأتي هذا الخطوة في إطار خطة المديرية الطموح للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتحقيق التحسين الوراثي للسلالات المحلية بما يضمن زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وأشارت المديرية إلى أن  عمليات التلقيح سجلت زيادة قدرها 8% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق 2024.

تأتي هذه الأنشطة تنفيذاً لتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبدعم من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات البيطرية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، أن العمل يسير بخطى ثابتة تحت إشراف الدكتور محمود غالب أحمد مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، مشيراً إلى أن المديرية تضع "التحسين الوراثي" على رأس أولوياتها لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة وتوفير سلالات أكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض.

كفر الشيخ طب بيطري كفر الشيخ تلقيح صناعي رأس الماشية

