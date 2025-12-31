قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
محافظات

تداول 69 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر و7 سفن على الأرصفة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تسجيل نشاط ملحوظ بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 7 سفن، مع تداول نحو 69 ألف طن من البضائع، إلى جانب 711 شاحنة و80 سيارة، في إطار حركة تشغيل منتظمة للموانئ.

وأوضح البيان أن حركة الواردات خلال الفترة المذكورة شملت تفريغ 5 آلاف طن بضائع، ودخول 392 شاحنة و66 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات تداول 64 ألف طن بضائع، و319 شاحنة، و14 سيارة، بما يعكس استمرار تدفق حركة التجارة عبر موانئ البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Bridge، في الوقت الذي تغادر فيه السفينة INC BEYLEERBEYI وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 50 ألف طن من الفوسفات، متجهة إلى دولة فيتنام، إلى جانب مغادرة السفينتين Alcudia Express وأمل، ضمن حركة الصادر المنتظمة بالميناء.

في سياق متصل، شهد ميناء نويبع تداول نحو 2000 طن بضائع، و178 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية نفذتها السفينتان آور وسينا، في إطار دعم حركة النقل والتجارة بين الموانئ.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر نحو 3800 راكب، بما يعكس انتظام حركة الركاب إلى جانب النشاط التجاري، واستمرار العمل وفق خطط التشغيل المعتمدة لضمان كفاءة الأداء وسرعة تداول البضائع.

