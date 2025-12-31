تداول 69 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر و7 سفن على الأرصفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تسجيل نشاط ملحوظ بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 7 سفن، مع تداول نحو 69 ألف طن من البضائع، إلى جانب 711 شاحنة و80 سيارة، في إطار حركة تشغيل منتظمة للموانئ.

وأوضح البيان أن حركة الواردات خلال الفترة المذكورة شملت تفريغ 5 آلاف طن بضائع، ودخول 392 شاحنة و66 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات تداول 64 ألف طن بضائع، و319 شاحنة، و14 سيارة، بما يعكس استمرار تدفق حركة التجارة عبر موانئ البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Bridge، في الوقت الذي تغادر فيه السفينة INC BEYLEERBEYI وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 50 ألف طن من الفوسفات، متجهة إلى دولة فيتنام، إلى جانب مغادرة السفينتين Alcudia Express وأمل، ضمن حركة الصادر المنتظمة بالميناء.

في سياق متصل، شهد ميناء نويبع تداول نحو 2000 طن بضائع، و178 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية نفذتها السفينتان آور وسينا، في إطار دعم حركة النقل والتجارة بين الموانئ.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر نحو 3800 راكب، بما يعكس انتظام حركة الركاب إلى جانب النشاط التجاري، واستمرار العمل وفق خطط التشغيل المعتمدة لضمان كفاءة الأداء وسرعة تداول البضائع.