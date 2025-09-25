الدنمارك تبرئ روسيا من حوادث المسيرات



أكدت وزارة الدفاع الدنماركية أنه لا أدلة تثبت تورط روسيا بحوادث المسيرات .

وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت اليوم الخميس أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاجن.

وقبل يومين ؛ نددت الدنمارك بـ"هجوم" على بناها التحتية عقب تحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق مطار العاصمة.

ورُصدت المسيّرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورج (شمال) وإيسبيرج (غرب)، وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.

وبحسب الشرطة فقد أدّى هذا الخرق إلى إغلاق مطار ألبورغ الذي يُعتبر من الأكبر في البلاد بعد كوبنهاجن، وأعيد فتحه بعد ساعات.

