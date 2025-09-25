روسيا تبدأ تجارب لقاح mRNA ضد سرطان الجلد

قال ألكسندر جينزبورج، مدير المركز الوطني لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة NF Gamaleya، إنه خلال الشهر إلى الشهر والنصف المقبلين، سيحصل المرضى الأوائل على لقاح mRNA محلي تجريبي ضد الورم الميلانيني، وهو الشكل الأكثر عدوانية من سرطان الجلد.

تم تقديم الوثائق اللازمة للحصول على إذن لإنتاج لقاحات مُخصصة لعلاج السرطان، وتشكيل مجموعات تطوعية للعلاج، وجمع بياناتهم الجينية، وصرح خلال ندوة مستديرة بعنوان "تاريخ الريادة الروسية في مجال العلوم والتكنولوجيا الطبية": "نحن مستعدون لبدء العلاج خلال شهر إلى شهر ونصف".

وبحسب غينزبورغ، هناك أمل في أن "يحصل معهد هيرزن، ومعهد بلوخين، ومعهدنا [غاماليا] قريبًا على الموافقة لإنتاج الأنواع الأولية من لقاحات الورم الميلانيني الشخصية".

وكما أوضح الخبير في وقت سابق، فإن المنتجات البيولوجية المخصصة التي تم تطويرها على أساس البيانات الجينية لمريض محدد والمخصصة فقط لعلاجه تتطلب تنظيمًا خاصًا.

نظراً لهذه الميزات، صدر في فبراير مرسومٌ يُرسي نظاماً قانونياً خاصاً لهذه المستحضرات البيولوجية المُخصّصة، يُنتج هذا المرسوم مباشرةً داخل المؤسسات الطبية، ويتعيّن على العيادات الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة لتصنيع هذه الأدوية وتوزيعها.



المصدر: gxpnews.