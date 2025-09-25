بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في حالات ما يُسمى بـ"البكتيريا الكابوسية"، وهي بكتيريا خارقة خطيرة مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبًا، تُعرف هذه البكتيريا علميًا باسم "البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم" (CRE)، ويصعب علاجها، وغالبًا ما ترتبط بعدوى المستشفيات ودور رعاية المسنين، ويحذر خبراء الصحة من أن العدوى التي تسببها هذه البكتيريا يمكن أن تنتشر بسرعة، وتسبب أمراضًا خطيرة، وتؤدي إلى معدلات وفيات عالية.



أفاد تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن معدلات الإصابة بالبكتيريا الكابوسية المقاومة للأدوية قد ارتفعت بأكثر من 70% خلال السنوات الأربع الماضية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ووفقًا لعلماء المركز، يصعب علاج هذه البكتيريا بسبب جين NDM، وهو العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة.

في الدراسة، المنشورة في مجلة حوليات الطب الباطني ، يقول الخبراء إن مضادين حيويين فقط فعالان ضد هذه العدوى، وأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب إعطاؤها عن طريق الوريد، وكانت البكتيريا الحاملة لهذا الجين تُعتبر في السابق غريبة لارتباطها بعدد قليل من المرضى الذين تلقوا رعاية طبية في الخارج.

أفاد باحثون بأنه على الرغم من أن الأعداد لا تزال صغيرة، إلا أن معدل الإصابات في الولايات المتحدة قد قفز بأكثر من خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة. ويعتقد العلماء أيضًا أن العديد من الأشخاص قد يكونون حاملين للبكتيريا المقاومة للأدوية، مما قد يؤدي إلى انتشارها في المجتمع.

كيف تحدث مقاومة مضادات الميكروبات؟



وفقًا للعلماء، تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تكتسب الجراثيم، مثل البكتيريا والفطريات، القدرة على مقاومة الأدوية المصممة للقضاء عليها، ويُعدّ سوء استخدام المضادات الحيوية سببًا رئيسيًا في هذا الارتفاع، كما أن الوصفات الطبية غير المكتملة أو غير الضرورية التي لم تُقضِ على الجراثيم زادتها قوةً.

في السنوات القليلة الماضية، تطرقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كثيرًا إلى البكتيريا الكابوسية المقاومة لمجموعة واسعة من المضادات الحيوية، بما في ذلك الكاربابينيمات، وهي فئة من المضادات الحيوية تُعتبر الملاذ الأخير لعلاج الالتهابات الخطيرة، تتضمن أحدث البيانات من 29 ولاية أمريكية الاختبارات والإبلاغ اللازمين عن البكتيريا المقاومة للكاربابينيمات.

وفقًا للبيانات، سُجِّلت أكثر من 4000 حالة إصابة بالعدوى البكتيرية المقاومة للكاربابينيم في تلك الولايات عام 2023، منها 1831 حالة من النوع NDM. مع ذلك، لم يُفصح عن عدد الوفيات.



ارتفع معدل الإصابات المقاومة للكاربابينيم من أقل بقليل من حالتين لكل 100,000 شخص في عام 2019 إلى أكثر من 3 حالات لكل 100,000 شخص في عام 2023، بزيادة قدرها 69%. لكن معدل حالات الإصابة بداء السكري غير النمطي ارتفع من حوالي 0.25 إلى حوالي 1.35، بزيادة قدرها 460%، وفقًا للباحثين.لا يتضمن تعداد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأرقام الحقيقية

وفقًا للسلطات، فإن إحصاء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ليس سوى صورة جزئية، إذ لا تُجري العديد من الولايات فحوصاتٍ شاملةً وتُبلغ عن الحالات. ووفقًا للخبراء، حتى في الولايات التي تُجري فحوصاتٍ شاملة، غالبًا ما تكون الحالات بين مرضى المستشفيات الذين يعانون من حالاتٍ مرضيةٍ تستدعي إجراء فحوصاتٍ خاصة، ولا تستطيع العديد من المستشفيات إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن بعض أشكال المقاومة الجينية.

لا يمتلك باحثو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أي بيانات من بعض الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وتكساس، هذا يعني أن العدد المطلق للإصابات في الولايات المتحدة قد يكون أقل من تقديره،هذه ليست أول دراسة تُشير إلى ارتفاع، إذ سبق أن أشار تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في يونيو إلى زيادة في حالات الإصابة بمرض السكري غير النمطي في مدينة نيويورك بين عامي 2019 و2024.

المصدر: timesnownews