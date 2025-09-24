احترس.. البول الداكن وآلام البطن علامة على مرض خطير

يعد فيروس الكبد بي من الأمراض الخطيرة التى تصيب الإنسان ولكن الاكتشاف المبكر لها يحمى الإنسان من المضاعفات ويسرع الشفاء.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض التهاب الكبد بي للتمكن اكتشافه مبكرا.

أعراض التهاب الكبد بي

تتراوح أعراض التهاب الكبد بي بين الخفيفة والشديدة حيث تبدأ الأعراض في العادة بعد حوالي شهر إلى 4 أشهر من إصابتك بفيروس التهاب الكبد بي ولكن يمكنك ملاحظتها في وقت مبكر، بعد أسبوعَين من إصابتك.

قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد بي الحاد أو المزمن، وخصوصًا الأطفال الصغار.

ويمكن أن تتضمن أعراض التهاب الكبد بي، ما يأتي:

ألم في الجزء السفلي من منطقة المعدة أو البطن.

بول داكن اللون.

الحُمّى.

آلام المفاصل.

فقدان الشهية.

اضطراب في المعدة وقيء.

الضعف والإرهاق الشديد.

اصفرار الجلد وبياض العينين المعروف باليرقان ويختلف مدى سهولة ملاحظة تغير لون الجلد أو صعوبتها حسب لون.