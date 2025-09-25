احتفظ بالذكريات.. طرق غير متوقعة للتخلص من التوتر

يُعاني الجميع من التوتر، وهو استجابة جسدية ونفسية من الجسم لمواقف جديدة أو صعبة مثل مشاكل العمل والدراسة والصحة والعلاقات.

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يُعد الشعور بالتوتر استجابة طبيعية للتكيف، ويمكن أن يُعزز شعورًا صحيًا بقدرتنا على حل المشكلات ومع ذلك، عندما يكون التوتر طويل الأمد، والمعروف.



أضرار التوتر

يمكن أن يسبب التوتر المستمر ما يلي:

مشاعر الخوف، الغضب، الحزن، القلق، الخدر، أو الإحباط

تغيرات في الشهية والطاقة والرغبات والاهتمامات

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات

الكوابيس أو مشاكل النوم

ردود الفعل الجسدية، مثل الصداع، وآلام الجسم، ومشاكل المعدة، أو الطفح الجلدي

تفاقم المشاكل الصحية المزمنة وحالات الصحة العقلية

زيادة استخدام الكحول والمخدرات والمواد الأخرى.



طرق صحية للتعامل مع التوتر

تعلم كيفية التعامل مع التوتر بطريقة صحية يُساعدك على تخفيفه واتخاذ خطوات صغيرة في حياتك اليومية لإدارة التوتر له تأثير كبير و يختلف أسلوب تعامل كل شخص مع التوتر.

يمكنك تحديد مسبباته والتحكم بها، بالإضافة إلى اتباع مزيج من الأساليب الصحية المناسبة لك.

اعتني بعقلك

خذ فترات راحة من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي و من الجيد أن تكون على اطلاع، لكن المعلومات المستمرة عن الأحداث السلبية قد تكون مزعجة .

خصص وقتًا للاسترخاء وخذ أنفاسًا عميقة، أو قم بالتمدد، أو التأمل.

احتفظ بمذكرات

اقض وقتًا في الهواء الطلق إما بالنشاط أو بالاسترخاء.

حاول القيام ببعض الأنشطة المريحة الأخرى التي تستمتع بها.

مارس الامتنان يوميًا و ذكّر نفسك بأشياء محددة تشعر بالامتنان لها واكتبها.

التواصل مع الآخرين.

تحدث مع الأشخاص الذين تثق بهم بشأن مخاوفك وكيف تشعر.

تواصل مع منظماتك المجتمعية أو الدينية.

اعتن بجسدك

احصل على قسط كافٍ من النوم و اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم لمساعدتك على النوم بشكل أفضل ويحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر كل ليلة .

تحرك أكثر وحافظ على صحتك البدنية يُحسّن صحتك النفسية.

كل نشاط بدني بسيط يُساعد وابدأ بفترة صغيرة ثم قم بالزيادة إلى ساعتين ونصف في الأسبوع.

قم بتقسيمها إلى كميات أصغر مثل 20 إلى 30 دقيقة يوميًا.

تناول طعامًا صحيًا مثل الفواكه والخضراوات، والبروتين الخالي من الدهون، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية، وملح، وسكريات مضافة.

قلل من تناول الكحول واختر الامتناع عنه

، أو اشرب باعتدال في الأيام التي تشرب فيها الكحول.

تجنب استخدام الأدوية غير المشروعة والعقاقير الترويجية

تجنب التدخين، والتدخين الإلكتروني، واستخدام منتجات التبغ الأخرى و يمكن للناس الإقلاع عن التدخين نهائيًا، وهم يفعلون ذلك بالفعل.

استمر في إجراء المواعيد الصحية المنتظمة والاختبارات والفحوصات والتطعيمات.

يفضل دمج الصحة البدنية والعقلية