جمال شعبان يحذر من تناول هذه المشروبات .. انتبه

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من تناول مشروبات الدايت.

كتب جمال شعبان في منشوره على السوشيال ميديا:"مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر Erythritol قد تحدث التلف في الأوعية الدموية Endothelium وتؤدي إلي خلل في أكسيد النيتريك Nitric Oxide

وإنتاج Oxygen Free Radicals شقائق الأكسحين الحرة التي تؤدي إلي إصابات القلب والشرايين المخية."

نصح جمال شعبان:"يا ريت نقلل من المشروبات الصناعية بقدر الإمكان."

دراسة تحذر من المشروبات الدايت

من جانب أخر حذرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المتكرر للمحليات الاصطناعية، التي توجد عادة في المشروبات الغازية الغذائية والمياه المنكهة والوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، قد يسرع من انخفاض الذاكرة والتفكير لدى البالغين في منتصف العمر.

كان التأثير يعادل حوالي 1.6 سنة من شيخوخة الدماغ الإضافية، وخاصة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من مرض السكري.