التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات العضلية هي انقباضات مفاجئة ولا إرادية في العضلات، تجعلها تنقبض بقوة دون القدرة على الاسترخاء، وهي أمر طبيعي وشائع جدًا، وقد تصيب جزء من العضلة أو أكثر من عضلة معًا، ويمكن أن تحدث في أي مكان بالجسم،

تختلف شدة التشنجات بين الخفيفة والشديدة:

-خفيفة: قد تشعر وكأن العضلة تتحرك أو تقفز من تلقاء نفسها، وقد تلاحظها بعينيك.

-شديدة: قد تنقبض العضلة كلها على شكل كتلة مشدودة ومؤلمة (خاصةً في تقلصات الساق)، وفي بعض الحالات، يستمر الألم أو الانزعاج ليوم أو يومين بعد التشنج.

إذا كان السبب عصبيًا، فقد تظهر أعراض إضافية مثل:

-ألم في العضلات.

-ضعف أو شلل عضلي.

-تنميل.

-صعوبة في التوازن أو الحركة.

-اضطرابات النوم.

-مشكلات في الرؤية.

هناك عوامل شائعة تزيد من احتماليةحدوث التشنجات فى الساق مثل:

-قلة التمدد قبل وبعد النشاط البدني.

-إرهاق العضلات.

-ممارسة الرياضة في الطقس الحار (تقلصات الحرارة).

-الجفاف.

-اختلال توازن الأملاح والمعادن (مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم).

-التوتر النفسي.

-الإفراط في ممارسة التمارين عالية الشدة.

أسباب خاصة لتقلصات الساق الليلية:

-الجلوس لفترات طويلة.

-الإفراط في استخدام العضلات.

-الوقوف أو العمل على أسطح صلبة (مثل الأرضيات الخرسانية).

-الجلوس بطريقة خاطئة.

لا يوجد دواء يوقف التشنج فورًا، لكن يمكن القيام ببعض الإجراءات لتخفيف الألم سريعًا:

-تمدد العضلة المصابة.

-تدليك المنطقة باليد أو باستخدام أسطوانة التدليك.

-المشي أو تحريك القدم.

-استخدام كمادات دافئة أو باردة.

-تناول مسكنات بسيطة من الصيدلية مثل الايبوبروفين أو الباراسيتامول.

وفي الحالات الشديدة أو المتكررة، قد يصف الطبيب مرخيات عضلية لتقليل الأعراض، لكنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل النعاس، والدوخة، أو الغثيان، لذلك لا يُنصح باستخدامها على المدى الطويل إلا تحت إشراف الطبيب.