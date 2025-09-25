تعانى النساء من ألم الثدي بشكل دورى نتيجة التغيرات الهرمونية ولكن في بعض الأحيان يحدث الألم لأسباب أخرى ويكن مختلف في التوقيت أو طريقة الوجع وحينها يسمى ألم الثدي غير الدوري، لذا نقدم لك اسباب الم الثدى عند الضغط عليه وفقا لموقع بولد سكاي.

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

1- التغيرات الهرمونية:

من المعروف أن الجسم خلال دورته الشهرية يمر بعدد من التغيرات أبرزها التغيرات الهرمونية، والتي تلعب دوراً في تهيئة الجسم للحمل أو للتخلص من الأنسجة في حالة عدم الحمل.

وهذه التغيرات هي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى شعورك بالألم، بل قد تشعرين بوجود ليونة في هذه المنطقة خاصة قبل بداية الدورة الشهرية، وقد يكون هذا الألم مصحوباً بألم في منطقة تحت الإبطين.

2- التهاب الثدى:

وهو حالة تحدث نتيجة حدوث عدوى في أنسجة المنطقة، وهو من الحالات التي تؤدي إلى الشعور بالألم والحكة والشعور بالدفء، وعالباً ما تأثر على أحد الثديين والمرضعات نتيجة الإصابة بالعدوى البكتيرية أو انسداد قنوات الحليب.

3- الأدوية:

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في الشعور بآلام الثدي كأحد الآثار الجانبية لها خاصة وإن كانت هذه الأدوية ترتبط بالهرمونات، كما يمكن أن تؤثر أدوية القلب والأوعية الدموية.

4- تكيسات الثدى:

وهي من الحالات الشائعة، والتي يمكن أن تسبب ألم في الثدي عند الضغط عليه، لأنها عبارة عن أكياس تظهر في منطقة الثدي وقد يختلف حجمها على مدار أيام الدورة الشهرية، وبالرغم من أن تكيسات الثدي هي تكيسات حميدة إلا أن بعض الأنواع تحتاج إلى جراحة لإزالتها.

5- خراريج الثدى:

وهي حالة تحدث نتيجة الإصابة بالعدوى أو كأحد المضاعفات الناتجة عن عدم علاج التهاب الثدي، كما يمكن أن تحدث نتيجة لزيادة الوزن أو نتيجة عمل ثقوب الحلمة.

6- إصابات الثدي:

يمكن أن تتعرض منطقة الثدي للإصابة وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالألم أو التورم أو الاحمرار خاصة إن تعرضتِ لحادث أو سقطتِ على الأرض، كما يمكن أن يكون الألم ناتجاً عن ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الصدر.

7- أورام الثدي:

تختلف أنواع الأورام التي تظهر في منطقة الثدي فبعضها قد يكون حميداً بينما يكون البعض الآخر إشارة إلى وجود سرطانات، وبالرغم من هذا يعتبر ألم الثدي علامة نادرة على الأورام السرطانية، حيث يرمز في الغالب إلى الأورام الحميدة، بينما السرطانات تؤدي إلى الألم في حالة السرطان الالتهابي وهو من الأنواع النادرة.