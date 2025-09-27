روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ



أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن السبب الأساسي وراء عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ يعود إلى ما وصفته بـ"الموقف التعطيلي" للولايات المتحدة تجاه المعاهدة.

وشددت الخارجية الروسية في بيان لها أن محاولة تحميل كوريا الشمالية المسؤولية أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وقالت الخارجية في بيانها : الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى ما يقرب من 30 عامًا لم تتخذ أي خطوات من أجل المصادقة على المعاهدة، وفي ظل هذا الوضع نعتبر من غير المقبول إلقاء اللوم على كوريا الشمالية، التي يرتبط موقفها بضغط غير مسبوق تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها عليها".

وأضافت : هذا الواقع حال دون إمكانية موافقة روسيا على "إعلان ختامي" صدر عن المؤتمر الرابع عشر لتشجيع دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ما جعل مشاركة موسكو في هذا الاجتماع "بلا جدوى حتى في صفة مراقب".

وإختتمت موسكو بيانها قائلة : روسيا لا يمكنها الانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر لتعزيز دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والذي عُقد في 26 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب تضمّنه اتهامات لبيونغ يانغ، معتبرة ذلك "مخالفًا لأهداف المؤتمر".