محافظات

لا شكاوى من الامتحانات.. رئيس جامعة مطروح يؤكد أهمية ترسيخ الانضباط المؤسسي

جامعة مطروح خلال الاجتماع
جامعة مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

 عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والتسعين، برئاسة  الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتور محمود عباس مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، و أعضاء المجلس، وذلك بالحرم الجامعي، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الأكاديمي والإداري بكليات الجامعة.

وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى أسرة جامعة مطروح من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.

وأكد مواصلة الجامعة دورها الوطني والتنموي في دعم خطط الدولة ورؤية مصر 2030.

كما أكد رئيس الجامعة خلال كلمته على أهمية ترسيخ الانضباط المؤسسي داخل الجامعة، مشيدًا بالجهود المبذولة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وهو ما أسهم في سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء من الهدوء والانضباط، ووفق القواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، حيث وافق المجلس على منح درجة الليسانس لـ7 طلاب في التخصصات المختلفة بكلية التربية، وذلك بعد استكمال متطلبات التخرج طبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (2) طلاب، في إطار حرص جامعة مطروح على دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات العليا، وإعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

ووافق المجلس كذلك على منح درجة الماجستير لطالبة واحدة، بعد استعراض التقارير العلمية واعتماد النتائج النهائية، تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتطوير منظومة الدراسات العليا، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي لمختلف التخصصات.

كما شهد المجلس تكريم الدكتورة شوق النكلاوي والدكتورة ميار أحمد عبد الجواد، مدرسي أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، تقديرًا لمشاركتهما في الملتقى الدولي السنوي الخامس للمجموعة البحثية للإدارة والقيادة التربوية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وإهداء درع المؤتمر لجامعة مطروح، بما يعكس تميز الجامعة وحضورها الفاعل في المحافل الأكاديمية الدولية.

وفي ختام الجلسة، شدد الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة على استمرار العمل بروح الفريق الواحد داخل قطاعات الجامعة المختلفة، ومواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتقديم الدعم الكامل للطلاب والباحثين، بما يعزز من مكانة جامعة مطروح كصرح علمي متميز، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

