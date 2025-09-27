زيلينسكي: لا أستبعد انسحاب واشنطن من المحادثات مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأنه لا يستبعد إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالحرب بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بمحور ميلوفويه–خاتنويه في مقاطعة خاركوف شرقي البلاد، إثر محاولة هجوم مضاد نفذته وحدات من اللواء الثالث الميكانيكي الأوكراني.

ووفقا لمصدر عسكري روسي، فإن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم عبر نيران مركزة، مما أدى إلى تدمير نحو 70% من القوة المشاركة فيه، واصفا ذلك بأنه من بين أكبر الخسائر التي لحقت بالقوات الأوكرانية مؤخرًا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيادة الأوكرانية نقلت وحدات من اللواء الجبلي 68 (ياغر) من محور بوكروفسك إلى اتجاه سومي شرقي أوكرانيا، دون منحها الوقت الكافي لتعويض خسائرها السابقة.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن وحدات من اللواءين 57 و127 الأوكرانيين لا تزال محاصرة في غابة سينيلنيكوفو ضمن مقاطعة خاركوف، وتشكل هذه القوة ما يقارب فصيلًا كاملًا. وأضاف أن القيادة الأوكرانية أوقفت محاولات فك الحصار عنهم، تاركة إياهم لمصيرهم.

وكانت مصادر أمنية روسية قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من نصف الجنود الأوكرانيين المحاصرين في تلك المنطقة قد لقوا مصرعهم.