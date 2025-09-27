قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
أخبار العالم

زيلينسكي: لا أستبعد انسحاب واشنطن من المحادثات مع روسيا

محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأنه لا يستبعد إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالحرب بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بمحور ميلوفويه–خاتنويه في مقاطعة خاركوف شرقي البلاد، إثر محاولة هجوم مضاد نفذته وحدات من اللواء الثالث الميكانيكي الأوكراني.

ووفقا لمصدر عسكري روسي، فإن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم عبر نيران مركزة، مما أدى إلى تدمير نحو 70% من القوة المشاركة فيه، واصفا ذلك بأنه من بين أكبر الخسائر التي لحقت بالقوات الأوكرانية مؤخرًا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيادة الأوكرانية نقلت وحدات من اللواء الجبلي 68 (ياغر) من محور بوكروفسك إلى اتجاه سومي شرقي أوكرانيا، دون منحها الوقت الكافي لتعويض خسائرها السابقة.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن وحدات من اللواءين 57 و127 الأوكرانيين لا تزال محاصرة في غابة سينيلنيكوفو ضمن مقاطعة خاركوف، وتشكل هذه القوة ما يقارب فصيلًا كاملًا. وأضاف أن القيادة الأوكرانية أوقفت محاولات فك الحصار عنهم، تاركة إياهم لمصيرهم.

وكانت مصادر أمنية روسية قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من نصف الجنود الأوكرانيين المحاصرين في تلك المنطقة قد لقوا مصرعهم.

