محافظ الغربية ووزير العمل يزوران المصابين في حادث المحلة ويقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء
الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو
زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل
أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل

زيلينسكي
زيلينسكي
فرناس حفظي

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده استلمت منظومة باتريوت من إسرائيل، وقد تم نشرها بالفعل. 

وأضاف أن أوكرانيا ستستلم منظومتي باتريوت جديدتين هذا الخريف. في يونيو الماضي، تراجعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، في مقابلة مع مدوّن، قال فيها إن القدس نقلت أنظمة باتريوت إلى كييف.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستكون جزء من تحالف عسكري دولي قوي.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، :" المقاتلات الروسية دخلت إلى أجواء دول حلف الناتو بشكل متعمد".

وأضاف زيلينسكي: الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن محطة زابوروجيا نتيجة القصف الروسي، والفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا  ".

وتابع زيلينسكي: لا يمكن أن تسمح أوروبا بخسارة مولدوفا كما خسرت جورجيا"، مضيفا:" الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضد دول حلف الناتو ضعيف وغير كاف".

وأكمل زيلينسكي :" نجحنا في استهداف مقاتلات روسية بالمسيرات و ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل منظومتي باتريو وزارة الخارجية الإسرائيلية مايكل برودسكي

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى الصدر

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى صدر المعمورة

محافظ مطروح خلال اللقاء وعميد المعهد التكنولوجي

محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي لبحث أعمال التطوير

صورة المتهم

فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه

بالصور

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

