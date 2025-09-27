زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده استلمت منظومة باتريوت من إسرائيل، وقد تم نشرها بالفعل.

وأضاف أن أوكرانيا ستستلم منظومتي باتريوت جديدتين هذا الخريف. في يونيو الماضي، تراجعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، في مقابلة مع مدوّن، قال فيها إن القدس نقلت أنظمة باتريوت إلى كييف.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستكون جزء من تحالف عسكري دولي قوي.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، :" المقاتلات الروسية دخلت إلى أجواء دول حلف الناتو بشكل متعمد".

وأضاف زيلينسكي: الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن محطة زابوروجيا نتيجة القصف الروسي، والفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا ".

وتابع زيلينسكي: لا يمكن أن تسمح أوروبا بخسارة مولدوفا كما خسرت جورجيا"، مضيفا:" الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضد دول حلف الناتو ضعيف وغير كاف".

وأكمل زيلينسكي :" نجحنا في استهداف مقاتلات روسية بالمسيرات و ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة".