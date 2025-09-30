استشهاد المنفذ.3 إصابات بينها واحدة خطيرة بصفوف المستوطنين في عملية دهس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ دهس عددا من الأشخاص عند مفترق الخضر وتم تحييده بإطلاق النار وأصيب ثم اعتقل.

لكن بعدها جاءت الأخبار من صحف الاحتلال باستشهاد منفذ عملية الدعس في مفرق الخضر قرب بيت لحم.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن أحد المصابين في عملية الدهس حالته خطيرة وتجري الآن عملية استنفار لجيش الاحتلال في موقع عملية الدهس عند مفرق الخضر قرب القدس المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ عملية الدعس في مفرق الخضر هو شاب فلسطيني من قرية بيت فجار في بيت لحم.

وبهذا تكون الحصيلة استشهاد المنفذ وإيقاعه ثلاث إصابات بينها واحدة خطيرة بصفوف المستوطنين في عملية دهس في منطقة الخضر قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنباء عن إطلاق نار قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في عملية وصفتها وسائل الإعلام بالمركبة.

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري قوله بوقوع 3 إصابات في عملية إطلاق النار التي وقعت عند حاجز النفق بين القدس المحتلة وبيت لحم.

وذكرت إذاعة الجيش عن المدير العام لنجمة داوود الحمراء بوقوع 3 إصابات في عملية إطلاق النار بغوتش عتصيون.