بطولة سيليا الودية للإسكواش تضع النادي على خريطة البطولات.. فيديو

استضاف نادي سيليا الرياضي بطولة سيليا الودية للإسكواش خلال الفترة من 29 يناير حتى 14 فبراير، واستمرت فعالياتها على مدار ستة أيام، وسط أجواء مليئة بالحماس وتنافسية عالية، عكست المستوى الفني المتطور للمواهب المشاركة.

شهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين، وتوّج الفائزون في احتفالية خاصة بالنادي، لتكون هذه البطولة أول حدث رياضي يقام على ملاعب الإسكواش الجديدة في سيليا، وذلك بمشاركة 24 لاعبًا من الفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة.

وأكد الأستاذ شريف أبو القاسم مدير النادي أن البطولة جاءت احتفالًا بافتتاح ملاعب الإسكواش، فيما أوضح المهندس أشرف الكررجى رئيس جهاز الإسكواش بأكاديمية TM Sports أن البطولة كانت محطة إعداد مهمة قبل بطولة منطقة القاهرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لاستضافة بطولات دولية قريبًا.

من جانبه، أشار الدكتور كريم مسعود مدير النشاط الرياضي بالنادي إلى أن هذه البطولة هي البداية، وسيتم لاحقًا تنظيم بطولات رسمية ضمن خطة النادي.

وحظي التنظيم بإشادة واسعة من أولياء الأمور واللاعبين الذين أثنوا على جودة الملاعب، الالتزام بالمواعيد، والأجواء التنافسية الاحترافية التي ميزت البطولة.

و يُذكر أن نادي سيليا الرياضي يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد أحد الأندية المتميزة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.

