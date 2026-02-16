قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
بطولة سيليا الودية للإسكواش تضع النادي على خريطة البطولات.. فيديو

أحمد عبد القوى

استضاف نادي سيليا الرياضي بطولة سيليا الودية للإسكواش خلال الفترة من 29 يناير حتى 14 فبراير، واستمرت فعالياتها على مدار ستة أيام، وسط أجواء مليئة بالحماس وتنافسية عالية، عكست المستوى الفني المتطور للمواهب المشاركة.

شهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين، وتوّج الفائزون في احتفالية خاصة بالنادي، لتكون هذه البطولة أول حدث رياضي يقام على ملاعب الإسكواش الجديدة في سيليا، وذلك بمشاركة 24 لاعبًا من الفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة.

وأكد الأستاذ شريف أبو القاسم مدير النادي أن البطولة جاءت احتفالًا بافتتاح ملاعب الإسكواش، فيما أوضح المهندس أشرف الكررجى رئيس جهاز الإسكواش بأكاديمية TM Sports أن البطولة كانت محطة إعداد مهمة قبل بطولة منطقة القاهرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لاستضافة بطولات دولية قريبًا.

من جانبه، أشار الدكتور كريم مسعود مدير النشاط الرياضي بالنادي إلى أن هذه البطولة هي البداية، وسيتم لاحقًا تنظيم بطولات رسمية ضمن خطة النادي.

وحظي التنظيم بإشادة واسعة من أولياء الأمور واللاعبين الذين أثنوا على جودة الملاعب، الالتزام بالمواعيد، والأجواء التنافسية الاحترافية التي ميزت البطولة.

و يُذكر أن نادي سيليا الرياضي يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد أحد الأندية المتميزة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.

https://www.facebook.com/share/v/17u7kmxLSj/?mibextid=wwXIfr

طلعت مصطفى نادى نادي سيليا الرياضي

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

وزير الاوقاف

الأوقاف: انطلاق ترتيبات الموسم الثاني من دولة التلاوة بعد شهر رمضان

وزير الأوقاف

9 أعضاء .. وزير الأوقاف يكشف معايير اختيار الفائزين بمسابقة« دولة التلاوة»

الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

الإفتاء: الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

