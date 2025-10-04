إيران تنفي شائعه إلغاء رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى طهران

نفى الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران سعيد تشلندري هذه الادعاءات بشدة وأعلن أن جميع الرحلات الجوية تجري وفقًا للجدول المحدد ودون أي تغيير، وذلك بعد نشر الشائعات حول إلغاء رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى إيران على إثر تفعيل آلية "الاسترجاع الفوري" (آلية الزناد) والقيود المصرفية.

و انتشرت في الايام الاخيرة شائعات حول إلغاء أو تعليق رحلات الطيران للخطوط الجوية الأجنبية إلى إيران بعد تفعيل آلية "الاسترجاع الفوري"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.

وأثارت هذه الشائعات هواجس في اوساط المسافرين والعاملين في مجال النقل الجوي، ولكن التدقيق الدقيق في معلومات رحلات الطيران في مجمع مطار الإمام الخميني يظهر أن هذه الأنباء كاذبة تمامًا، وأن شركات طيران مثل أذربيجان للطيران، والطيران العربي، فلاي دبي، طيران الإمارات، الخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية القطرية تواصل تشغيل رحلاتها إلى إيران وفقًا للجدول المحدد.

وقال

سعيد تشلندري، الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني، وبعد تكذيبه لهذه الشائعات، أوضح أنه حتى الآن لم يصله أي إخطار رسمي يتعلق بإلغاء أو تعليق الرحلات الجوية، وأن جميع الرحلات تجري دون إلغاء ووفقًا للجدول الزمني المخطط له تمامًا.

وأضاف أيضًا أن المشاكل الأخيرة للخطوط الجوية مثل لوفتهانزا تتعلق بالقضايا الداخلية لتلك الشركات نفسها ولا علاقة لها بالقيود المفروضة على إيران.

وشدد تشلندري على أن صناعة الطيران في البلاد لم تواجه أي قيود حالية في إطار الرحلات الجوية الدولية، وأن المسافرين يمكنهم متابعة تذاكرهم ورحلاتهم الجوية بكامل الثقة.