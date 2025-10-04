قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
إيران تنفي شائعه إلغاء رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى طهران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفى الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران سعيد تشلندري هذه الادعاءات بشدة وأعلن أن جميع الرحلات الجوية تجري وفقًا للجدول المحدد ودون أي تغيير، وذلك بعد نشر الشائعات حول إلغاء رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى إيران على إثر تفعيل آلية "الاسترجاع الفوري" (آلية الزناد) والقيود المصرفية.

و انتشرت في الايام الاخيرة شائعات حول إلغاء أو تعليق رحلات الطيران للخطوط الجوية الأجنبية إلى إيران بعد تفعيل آلية "الاسترجاع الفوري"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.

وأثارت هذه الشائعات هواجس في اوساط المسافرين والعاملين في مجال النقل الجوي، ولكن التدقيق الدقيق في معلومات رحلات الطيران في مجمع مطار الإمام الخميني  يظهر أن هذه الأنباء كاذبة تمامًا، وأن شركات طيران مثل أذربيجان للطيران، والطيران العربي، فلاي دبي، طيران الإمارات، الخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية القطرية تواصل تشغيل رحلاتها إلى إيران وفقًا للجدول المحدد.

وقال

سعيد تشلندري، الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني، وبعد تكذيبه لهذه الشائعات، أوضح أنه حتى الآن لم يصله أي إخطار رسمي يتعلق بإلغاء أو تعليق الرحلات الجوية، وأن جميع الرحلات تجري دون إلغاء ووفقًا للجدول الزمني المخطط له تمامًا.

وأضاف أيضًا أن المشاكل الأخيرة للخطوط الجوية مثل لوفتهانزا تتعلق بالقضايا الداخلية لتلك الشركات نفسها ولا علاقة لها بالقيود المفروضة على إيران.

وشدد تشلندري على أن صناعة الطيران في البلاد لم تواجه أي قيود حالية في إطار الرحلات الجوية الدولية، وأن المسافرين يمكنهم متابعة تذاكرهم ورحلاتهم الجوية بكامل الثقة.

طهران الرحلات الجوية الشائعات إيران مطار الإمام الخميني

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

هيونداي توسان 2025

أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

ChatGPT

دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

One UI 8.5

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

