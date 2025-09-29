كندا: ندعم تفعيل العقوبات على إيران.. وندعو طهران للعودة إلى المفاوضات

أكدت وزارة الخارجية الكندية، اليوم، وقوفها إلى جانب دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة في دعم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بزعم استمرار الأخيرة في خرق التزاماتها النووية.

ودعت الخارجية الكندية، في بيان رسمي، جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام الكامل بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، مشددة على أهمية وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تمثلها الأنشطة النووية الإيرانية.

وأكد البيان أن على إيران الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن أي تقاعس في هذا الشأن يُعد تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

كما طالبت أوتاوا إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق جديد، يضمن بشكل دائم ألا تتمكن طهران من امتلاك سلاح نووي.