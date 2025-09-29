قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا: ندعم تفعيل العقوبات على إيران.. وندعو طهران للعودة إلى المفاوضات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكدت وزارة الخارجية الكندية، اليوم، وقوفها إلى جانب دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة في دعم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بزعم استمرار الأخيرة في خرق التزاماتها النووية.

ودعت الخارجية الكندية، في بيان رسمي، جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام الكامل بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، مشددة على أهمية وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تمثلها الأنشطة النووية الإيرانية.

وأكد البيان أن على إيران الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن أي تقاعس في هذا الشأن يُعد تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

كما طالبت أوتاوا إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق جديد، يضمن بشكل دائم ألا تتمكن طهران من امتلاك سلاح نووي.

وزارة الخارجية الكندية دول الترويكا عقوبات الأمم المتحدة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران الأمم المتحدة الأنشطة النووية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد