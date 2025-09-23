قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
كندا ودول أوروبية يؤكدون استعدادهم لتقديم الدعم لعلاج المرضى القادمين من غزة إلى الضفة

أ ش أ

أكدت كندا وعدد من الدول الأوروبية انه مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لزيادة الرعاية الطبية للمرضى القادمين من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك فى بيان مشترك موقع من قبل وزراء خارجية النمسا، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا؛وزراء التعاون الإنمائي في فنلندا وهولندا؛ ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، والذى وزعت سفارة كندا بالقاهرة نسخة منه اليوم الثلاثاء.
وأكدوا الاستعداد لتقديم الدعم، كالتبرعات المالية، والكوادر الطبية، والمعدات اللازمة لعلاج المرضى القادمين من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحثوا إسرائيل على إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويتمكن المرضى من تلقي الرعاية الطبية العاجلة في الأراضي الفلسطينية.
كما دعوا إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛ والسماح للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني الآخرين، على وجه السرعة وبشكل كامل، بأداء عملهم الحيوي في غزة؛ ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286 (2016)، لضمان احترام وحماية العاملين في المجال الطبي الذين يعملون حصرياً في المجال الطبي، وتسهيل مرورهم الآمن ودون عوائق، وكذلك مرور معداتهم ووسائل نقلهم وإمداداتهم.
 

