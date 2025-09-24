قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس الدولة الصيني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع كندا

رئيس مجلس الدولة الصيني " لي تشيانج"
رئيس مجلس الدولة الصيني " لي تشيانج"

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني " لي تشيانج" عن استعداد الصين لبذل جهود أكثر فعالية وعملية مع كندا لمواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " / اليوم الأربعاء / أن ذلك جاء خلال لقاء "لي" مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


ودعا لي تشيانج الجانبين إلى توجيه العلاقات الثنائية بشكل ثابت نحو مسار من التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة.مشيرا إلى أن الجانبين يعملان في الفترة الاخيرة بشكل عملي وبناء على تعزيز علاقاتهما الثنائية، وهو ما قوبل بترحيب واسع من مختلف القطاعات في البلدين.


ومع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والذكرى العشرين لإقامة الشراكة الاستراتيجية هذا العام، أكد لي استعداد الصين للعمل مع كندا بروح المسؤولية تجاه الشعبين والعلاقات الثنائية.


كما أشار لي تشيانج إلى أن الصين ظلت ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، وسجل التبادل التجاري الثنائي نموا سريعا منذ بداية هذا العام، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع كندا للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وتطويره، مع معالجة المخاوف الاقتصادية والتجارية المتبادلة من خلال الحوار والمشاورات.


وفي سياق المتغيرات الجديدة بالمشهد الدولي الراهن، ولا سيما صعود النزعات الأحادية والحمائية التجارية وتزايد القيود التجارية، دعا لي المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات والمخاطر.


وأكد استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع كندا للدفع المشترك بعجلة العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، ودعم إصلاح وتطوير منظمة التجارة العالمية، والعمل نحو بناء اقتصاد عالمي مفتوح، حفاظا على المصالح المشتركة للمجتمع الدولي على نحو أفضل.

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج تحسين العلاقات الثنائية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الشربيني وصابر يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات منطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

جانب من الاجتماع

مائدة مستديرة بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الأعمال السنغافوري

ارشيفيه

حماية المستهلك: ضبط 46 قضية بمخالفات متنوعة خلال حملة بالمقطم

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد