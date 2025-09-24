رئيس مجلس الدولة الصيني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع كندا

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني " لي تشيانج" عن استعداد الصين لبذل جهود أكثر فعالية وعملية مع كندا لمواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " / اليوم الأربعاء / أن ذلك جاء خلال لقاء "لي" مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ودعا لي تشيانج الجانبين إلى توجيه العلاقات الثنائية بشكل ثابت نحو مسار من التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة.مشيرا إلى أن الجانبين يعملان في الفترة الاخيرة بشكل عملي وبناء على تعزيز علاقاتهما الثنائية، وهو ما قوبل بترحيب واسع من مختلف القطاعات في البلدين.



ومع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والذكرى العشرين لإقامة الشراكة الاستراتيجية هذا العام، أكد لي استعداد الصين للعمل مع كندا بروح المسؤولية تجاه الشعبين والعلاقات الثنائية.



كما أشار لي تشيانج إلى أن الصين ظلت ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، وسجل التبادل التجاري الثنائي نموا سريعا منذ بداية هذا العام، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع كندا للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وتطويره، مع معالجة المخاوف الاقتصادية والتجارية المتبادلة من خلال الحوار والمشاورات.



وفي سياق المتغيرات الجديدة بالمشهد الدولي الراهن، ولا سيما صعود النزعات الأحادية والحمائية التجارية وتزايد القيود التجارية، دعا لي المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات والمخاطر.



وأكد استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع كندا للدفع المشترك بعجلة العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، ودعم إصلاح وتطوير منظمة التجارة العالمية، والعمل نحو بناء اقتصاد عالمي مفتوح، حفاظا على المصالح المشتركة للمجتمع الدولي على نحو أفضل.