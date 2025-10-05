أنباء عن انفجار ضخم في مستودع للمشتقات النفطية بإيران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار قوي داخل مستودع للمشتقات النفطية، ما أدى إلى اهتزاز مناطق واسعة من العاصمة طهران، في حين لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق هائل في موقع الحادث، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن الخسائر المحتملة.

وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر غير رسمية عن أن الانفجار قد يكون وقع في إحدى مصافي النفط بمدينة أصفهان، دون تأكيد رسمي.

ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية في إيران توضح ملابسات أو أسباب الانفجار.