رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن القوى الغربية أساءت استخدام المفاوضات؛ لتكثيف الضغط على إيران وتفكيك قدراتها الصاروخية.


وأكد قاليباف، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران تعتبر تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات أمرًا غير قانوني، ونظرًا لأن روسيا والصين - وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي - أعلنا أن هذه الخطوة غير قانونية، فإنه لا يوجد أي بلد ملزم بالامتثال لهذه القرارات، مُحذرا من أنه في حال اتخاذ أي دولة إجراء ضد بلاده بموجب هذه "القرارات غير القانونية"، سترد (طهران) بإجراءات متبادلة جادة، مُشددًا على أن الدول الأوروبية الثلاث التي تقف وراء هذه الخطوة ستواجه أيضا رد فعل قوي من إيران.


وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن المفاوضات بالنسبة للقوى الغربية ليست سوى "وسيلة خادعة" لتكثيف الضغط؛ بهدف تفكيك قدرات إيران الصاروخية وإضعاف قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الغرب ربط تمديد فترة إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر بالمفاوضات مع الولايات المتحدة وتوسيع نطاق وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حين وضعت (واشنطن) قيودًا على مدى الصواريخ الإيرانية كشرط مسبق، حيث اشترطت أن يقل مدى الصواريخ الإيرانية عن 500 كيلومتر.


وشدد رئيس البرلمان، على أن هذه الخطوة أبرزت مرة أخرى، أن الضامن الوحيد لأمن إيران ومصالحها الوطنية هو قوة الدولة نفسها.
 

