الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إننا نقدم التهنئة للجميع لفوز دكتور خالد العناني الكاسح فهو يمثل الحضارة المصرية ويعكس نجاح مصر والمهنية العالية.

واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الهولندي أننا نعتز بتأكيد حضور رئيس وزراء هولندا افتتاح المتحف المصري الكبير، بجانب العديد من الملوك والأمراء وقادة دول العالم.

وشدد على أن المحادثات التي تحدث في شرم الشيخ تأتي استكمالا للدور المصري التي تقوم به مصر بداية من الرئيس السادات وحتى جهود الرئيس السيسي المستمرة.

وأكد على أن الجهود المصرية لم ولن تتوقف على الإطلاق، ونسعى إلى وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة.