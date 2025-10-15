قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إيناس الدغيدي وزوجها يسجلان أول ظهور في مناسبة فنية بمهرجان الجونة

إيناس الدغيدي وزوجها
إيناس الدغيدي وزوجها
محمد نبيل

قررت المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها احمد عبد المنعم السفر الى الجونة لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وتسجل إيناس وزوجها بذلك أول ظهور فى مناسبة فنية معا. 

حفل زفاف إيناس الدغيدي 

كانت المخرجة إيناس الدغيدي ، قد كشفت سبب عدم إقامة حفل زفاف كبير ، مؤكدة أنها تزوجت فى المرحلة العمرية المناسبة لها. 

وقالت إيناس الدغيدي ، فى تسجيل صوتي لها عبر et بالعربي ، انها سعيدة للغاية بزواجها وتشعر انها تزوجت فى وقت مناسب من عمرها ، وان لقائها بزوجها كان لقاء قدري وانها تستعجب من كم الغيرة التى تعرضت لها.

واستكملت ايناس الدغيدي ، معلقة: “انا سعيدة جدا والزواج تم فى وقت مهم فى حياتي وحسيت ان القدر بعت لى انسان كويس وعظيم فى حبه ليا وبقول لكل الستات ان  عمر ما السن كان له نهاية”.

واضافت ايناس الدغيدي، ان قرار ان حفل كتب الكتاب فقط يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين ليس بسبب انتقادات رواد السوشيال ميديا لها بل حتى لا يكون فى سبب لأذية احد من أصدقائي بسبب الكلام الجارح الذى تداول لذلك كان الحفل صغير واقتصر على عدد صغير من الاصدقاء ".

زواج ايناس الدغيدي من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم خلال الأيام الماضية.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفنادق واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

وشهد الاحتفال أول ظهور لابنة المخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت المخرجة إيناس الدغيدي، صورتها مع زوجها أحمد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد عقد قرانهما الشهر الماضي.

وكتبت إيناس الدغيدي، تعليقًا طويلًا على صورتها مع زوجها، قائلة: «أصدقائي الغالين.. كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا والتنمر على معنى جميل في الحياة.. ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان».

وأضافت إيناس الدغيدي: «لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ويقتصر على العائلة فقط.. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين.. وعقبال عندكم يا حبايب.. إيناس & أحمد».

زواج إيناس الدغيدي

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما أعلنت في أحد البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب أسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة “حبيبة”، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا؛ بسبب الملل الزوجي- بحسب تصريحاتها.

زيجات إيناس الدغيدي

الزوج الأول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانة، وقد اعتنق الدين الاسلامي من أجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القران، وكشفت في أحد حوارتها التليفزيونية، أن طليقها لم يدخل منزل والدها إلا في جنازته.

إيناس الدغيدي المخرجة إيناس الدغيدي أعمال إيناس الدغيدي أفلام إيناس الدغيدي مهرجان الجونة

