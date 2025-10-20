قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟

إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج
ياسمين بدوي

نشر أولياء أمور طلاب الفترة المسائية في مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بالمرج في محافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة بالمسئولين في التربية والتعليم بسبب اهمال النظافة وانتشار القمامة في المدرسة .

ونشر الأهالي عبر فيس بوك ، فيديوهات تكشف حجم انتشار القمامة في الفصول و في مختلف أنحاء المدرسة ، وتساءل الاهالي : فين الفراشين ازاي عيالنا تقعد في المنظر ده فين الاهتمام بالنظافة ؟

من جانبهم يقوم مسئولو الإدارة والمديرية التعليمية بالتحقق من صحة ما جاء بالفيديو المتداول لإتخاذ اللازم .

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على صدور تعليمات لجميع المدارس تشدد على ضرورة تهيئة بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلبة على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم .

كما أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة لمديريات التربية والتعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية ، بشأن الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة

 وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مصر تستحق مكانة متقدمة في مؤشرات التعليم، مؤكدًا أن مديري المديريات التعليمية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن التعليم المصري وجودة أدائه، وأن الوزارة تعمل على تحقيق نموذج منضبط للعملية التعليمية يعكس صورة مشرفة للدولة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على :

  •  المتابعة الدقيقة لمديري المديريات للانضباط داخل المدارس
  • الالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس
  •  الاهتمام بنظافة جدران المدارس
  • صيانة المقاعد الدراسية والسبورات بشكل دوري
  • التأكد من أن تكون الديسكات بحالة جيدة
  • رفع علم مصر في مظهر لائق وعلى ساري يعكس المظهر الحضاري للمدرسة لتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب.
  •  كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن مستوى الانضباط والمظهر العام داخل مدرسته، وأن الوزارة تتابع تنفيذ هذه التعليمات ميدانيًا بصفة مستمرة.
  • الاهتمام بالتشجير داخل المدارس، والعناية بالمساحات الخضراء بما يحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم
  •  الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل داخل المدارس بالتعاون مع المحافظات، مؤكدًا أن المدرسة المنضبطة هي عنوان التعليم الجيد، وأن على جميع المدارس أن تعكس صورة تليق بمكانة مصر من خلال نسب حضور مرتفعة، وتقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، وأن التقييمات يجب أن تكون حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، مشددًا على التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحسم والانضباط.
