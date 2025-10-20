إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟

نشر أولياء أمور طلاب الفترة المسائية في مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بالمرج في محافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة بالمسئولين في التربية والتعليم بسبب اهمال النظافة وانتشار القمامة في المدرسة .

ونشر الأهالي عبر فيس بوك ، فيديوهات تكشف حجم انتشار القمامة في الفصول و في مختلف أنحاء المدرسة ، وتساءل الاهالي : فين الفراشين ازاي عيالنا تقعد في المنظر ده فين الاهتمام بالنظافة ؟

من جانبهم يقوم مسئولو الإدارة والمديرية التعليمية بالتحقق من صحة ما جاء بالفيديو المتداول لإتخاذ اللازم .

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على صدور تعليمات لجميع المدارس تشدد على ضرورة تهيئة بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلبة على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم .

كما أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة لمديريات التربية والتعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية ، بشأن الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مصر تستحق مكانة متقدمة في مؤشرات التعليم، مؤكدًا أن مديري المديريات التعليمية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن التعليم المصري وجودة أدائه، وأن الوزارة تعمل على تحقيق نموذج منضبط للعملية التعليمية يعكس صورة مشرفة للدولة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على :