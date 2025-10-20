شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك ، عن إصدار إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب في مختلف المراحل الدراسية ، إلى جانب صدور قرارات رسمية بفصل الطلاب الذين تجاوزوا بالفعل النسب القانونية للغياب ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وحصل موقع صدى البلد على صور انذارات الفصل الصادرة بشأن العشرات من الطلاب “متكرري الغياب”.

وحذرت المدارس الطلاب متكرري الغياب من أن عدم الحضور سيؤدي إلى: المنع من دخول الامتحانات ، والتعرض للفصل النهائي.

وكانت قد تلقت جميع مدارس الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد ، تنص على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك .

وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس ، على ضرورة اخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك ، مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي .

وشددت التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدةً أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعقد تقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، مشددا على ضرورة أن تكون التقييمات حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإلتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، مشددًا على التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحسم والانضباط.

و تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.