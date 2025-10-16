البيض الأبيض أم الأحمر؟.. إليك القيمة الغذائية لكلًا منهما

يقع كثير من المواطنين في حيرة من أمرهم عند شراء البيض، فلا يعرفون ماذا يختارون البيض الأبيض أم البني (الأحمر)، ويظن البعض أن لون القشرة يرتبط بالجودة أو القيمة الغذائية، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة عمّا هو شائع، ولذلك سنستعرض في السطور التالية أهم الفروق الحقيقية بين النوعين بناءً على ما تم نشره في موقع "Prevention".

لون القشرة يرتبط بسلالة الدجاج فقط

يرتبط لون البيضة بالسلالة التي أنتجتها، حيث ان الدجاج ذو الريش الأبيض يضع بيضًا أبيض، بينما تضع الدجاجات الحمراء أو البنية بيضًا بنيًا.

هذا الاختلاف لا يعني وجود تباين في القيمة الغذائية، بل هو فقط انعكاس للصفات الوراثية للدجاجة.

لماذا يُباع البيض البني بسعر أعلى؟

عادةً ما تكون السلالات التي تضع البيض البني أكبر حجمًا وتستهلك كميات أكبر من العلف والطاقة. وبسبب ارتفاع تكاليف التغذية والرعاية، يرتفع سعر البيض البني في الأسواق رغم أن مكوناته الغذائية لا تختلف عن البيض الأبيض.

القيمة الغذائية: تشابه كامل بين النوعين

من الناحية الغذائية، لا فرق تقريبًا بين البيض الأبيض والبني؛ فكلاهما يحتوي على:

6 جرامات من البروتين الكامل لكل بيضة

فيتامينات: A، D، E، K

الكولين الداعم لوظائف الدماغ والأعصاب

مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات

دهون صحية تمنح الشبع والطاقة وتنظم المزاج

بالتالي، اختيارك لأي نوع لن يؤثر على كمية العناصر الغذائية التي تحصل عليها.

ماذا عن البيض العضوي؟

أشارت دراسة نُشرت في مجلة Moleculesإلى أن البيض العضوي يحتوي على نسب أعلى من العناصر الغذائية المفيدة لنمو الأطفال والرضع، بينما يحتوي البيض التقليدي على مركبات تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وخفض الكوليسترول، ومع ذلك كلاهما غني بالعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم.

اختَر ما يناسبك دون قلق

لخصت الدراسة نتائجها في أن لون قشرة البيضة لا يعكس جودتها أو قيمتها الغذائية، بل يرتبط فقط بلون الدجاجة، وأن البيض البني غالبًا ما يكون أغلى سعرًا، فإن ذلك يعود لتكلفة تربيته وليس لكونه أكثر فائدة، فالبيض الأبيض والبني كلاهما صحي ومفيد، والاختيار بينهما يعود للتفضيل الشخصي والسعر فقط، فينصح الفرد بتناول ما يفضله دون قلق.