قطيع أبقار يقتحم محطة قطار في المملكة المتحدة| شاهد

يوجد الكثير من المواقف الغريبة والصادمة والتي لا يمكن تصديقها لولا تصويرها من خلال كاميرات المراقبة، وهو ما حدث بالفعل في محطة قطار في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة حيث شهدت المنطقة حالة من الفوضى الغير معتادة داخل محطة قطار نيث في جنوب ويلز، بعدما اقتحم قطيع مكوَّن من نحو 12 رأسًا من الأبقار رصيف المحطة، ما أدى إلى تعطّل حركة القطارات وتأخر مئات الركاب لساعات طويلة، وذلك وفقًا لما تشره موقع WalesOnline البريطاني

محاصرة الأبقار وأبعادها عن خطوط السكة الحديدية

، فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد طريفة لعدد من موظفي السكك الحديدية وهم يحاولون محاصرة الأبقار وإبعادها عن السكة لإعادة تشغيل الخدمة، وسط تعليقات ساخرة من الركاب.

توقف كامل للخط بين كارديف وسوانسي

وتسبّب الحادث في إيقاف خط السكة الحديد بين مدينتي كارديف وسوانسي، حيث امتدت التأخيرات حتى منتصف اليوم، ما أحدث إرباكًا في مواعيد المغادرين والقادمين.

الركاب يعلقون بروح الدعابة

وقال أحد الركاب ويدعى جوستين، الذي كان في طريقه من بريستول إلى بنرين: "كنت من المفترض أن أستقل القطار في الساعة 17:25، لكن يبدو أنني لن أصل إلى بريستول قبل الخامسة مساء، ولا توجد مواعيد مغادرة بعد ذلك، سأشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم أتمكن من العودة إلى المنزل الليلة."

ورغم التأخير، تعامل الركاب مع الموقف بروح من الدعابة، إذ انشغل بعضهم بتصوير المشهد الغريب، بينما علق آخر قائلًا: "يبدو أنهم يريدون ركوب القطار… المشهد مضحك جدًا!"

شركة التشغيل تؤكد تعطل الخدمات وتعِد بالتعويض

أكدت شركة Great Western Railway المشغلة للقطارات في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن خدماتها تعطلت بسبب "وجود حيوانات على السكة الحديدية بالقرب من محطة نيث"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق جميع الخطوط مؤقتًا مع احتمالية إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات بين Cardiff Central وSwansea.

وأوضحت الشركة أن الاضطرابات استمرت حتى الساعة 2:30 ظهرًا، مؤكدة أن الركاب المتضررين يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء لاسترداد التذاكر أو تعديل مواعيد السفر.

انتهاء الواقعة دون إصابات

ولم تسجل أي إصابات بين الركاب أو الحيوانات، فيما نجحت السلطات المحلية في إخلاء القطيع وإعادة فتح الخط بعد ساعات من التوقف الكامل.