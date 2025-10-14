صيام الماء.. تعرف على فوائده وأضراره وخطوات تطبيقه

تزايدت في الآونة الأخيرة شهرة «صيام الماء» كطريقة سريعة للتخلص من الوزن الزائد، حيث يقوم الشخص بالامتناع الكامل عن الطعام وكل المشروبات باستثناء الماء لمدة قد تمتد من 24 ساعة إلى 72 ساعة، ورغم أن البعض يراه وسيلة لتطهير الجسم واستعادة النشاط، إلا أن الصورة الكاملة تتطلب نظرة أكثر وعيًا وتوازنًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع Vinmec.

إيجابيات ينشطها الصيام داخل الجسم

تنشيط آلية التجديد الخلوي

خلال الصيام، يبدأ الجسم في تفكيك الخلايا الضعيفة وإعادة استخدام مكوناتها، وهي عملية تُسمى «الالتهام الذاتي»، وقد أظهرت أبحاث أن هذه العملية قد تؤخر ظهور أمراض مرتبطة بالشيخوخة وتحسن من أداء الخلايا.

انخفاض ملحوظ في ضغط الدم

تجارب سريرية على مرضى ارتفاع الضغط أظهرت أن صيام الماء تحت إشراف متخصصين ساهم في إعادة الضغط إلى معدلاته الطبيعية لدى أغلب المشاركين خلال فترة قصيرة.

تحسين التفاعل مع هرمونات الشبع والسكر

عند الامتناع عن الطعام، تزيد حساسية الخلايا للأنسولين واللبتين، مما يساعد على ضبط الشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يُسهم في خسارة الوزن على المدى القصير.

تحسن مؤشرات صحة القلب

سُجل انخفاض في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بعد أول يوم من الصيام، كما لوحظ تقليل تأثير الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وضعف المناعة.

عواقب صيام الماء قد لا تظهر في البداية

فقدان وزن غير مستقر

رغم أن الميزان قد يُظهر انخفاضًا سريعًا، إلا أن هذا الفقد غالبًا ما يكون من السوائل والعضلات، ما يعني أن الوزن سرعان ما يعود بعد التوقف عن الصيام.

جفاف خفي رغم شرب الماء

يعتمد الجسم بنسبة تصل إلى 30% من احتياجه المائي على الطعام، لذلك قد تظهر علامات الجفاف مثل الدوخة والإمساك والإرهاق حتى مع شرب الماء بكثرة.

هبوط مفاجئ في ضغط الدم

قد يشعر البعض بدوار عند الوقوف بشكل مفاجئ، وهو ما يجعل من الضروري تجنب القيادة أو الأنشطة الدقيقة أثناء فترة الصيام.

غير مناسب لبعض الحالات الصحية

قد يؤدي صيام الماء إلى تفاقم بعض الأمراض مثل النقرس والسكري واضطرابات الأكل، ما يجعل الإشراف الطبي ضرورة أساسية قبل البدء.

هل يُعتبر وسيلة حقيقية للتخسيس؟

رغم النتائج السريعة التي تظهر على الميزان، فإن فقدان الوزن الناتج عن صيام الماء غالبًا لا يعكس تحسنًا صحيًا حقيقيًا، ولهذا يوصي الخبراء باتباع الصيام المتقطع كخيار أكثر توازنًا يسمح بتناول وجبات مغذية ضمن أوقات محددة.

خطوات تطبيق الصيام بطريقة أكثر أمانًا