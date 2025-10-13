7 تمارين للتنفس.. ودورها في خفض ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، ويتطلب متابعة دقيقة وخطة علاجية متكاملة تشمل الأدوية وتعديل نمط الحياة، ومع ذلك تُظهر بعض الدراسات أن تقنيات التنفس العميق يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم مؤقتًا عبر تحفيز العصب المبهم المسؤول عن الاسترخاء ومواجهة استجابة الجسم للتوتر، وفيما يلي سنستعرض مجموعة من تمارين التنفس التي قد تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على تحسين حالتهم مؤقتًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Very well health".

العصب المبهم ودوره في تنظيم ضغط الدم

العصب المبهم هو جزء من الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، ويعمل على إرسال إشارات بين الدماغ وأعضاء الجسم مثل القلب والأمعاء، ويساعد تنشيط هذا العصب على تهدئة ضربات القلب وخفض مستوى التوتر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ضغط الدم.

تمرين التنفس 4-7-8

تعتمد هذه التقنية على الشهيق عبر الأنف لمدة أربع ثوانٍ، ثم حبس النفس لسبع ثوانٍ، يتبعها زفير بطيء من الفم لمدة ثماني ثوانٍ مع إصدار صوت مسموع، ويُعتقد أن هذا التمرين يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل القلق، وقد أظهرت دراسة صغيرة انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم الانقباضي بعد ممارسته.

التنفس الحجابي (التنفس البطني)

يركز هذا النوع من التنفس على تحريك الحجاب الحاجز بدلًا من الصدر، حيث يُمارس بوضع اليد على البطن، ثم أخذ شهيق عميق مع ملاحظة تمدد البطن، يليه زفير بطيء بنفس المدة، وتشير الأبحاث إلى فائدته في تحسين التنفس لدى مرضى الربو والانسداد الرئوي، كما قد يساهم في خفض الضغط عند دمجه بتمارين اليقظة الذهنية.

التنفس بالتناوب من خلال فتحتي الأنف

يقوم الشخص بإغلاق إحدى فتحتي الأنف والتنفس من الفتحة الأخرى، ثم التبديل بين الجانبين، تختلف طرق أداء التمرين، لكن الهدف واحد وهو تحقيق توازن في تدفق الهواء، وأظهرت بعض الدراسات أن هذا الأسلوب قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع الضغط، رغم تباين النتائج.

التنفس الصندوقي (التنفس التكتيكي)

يرتكز هذا التمرين على أربع مراحل متساوية: شهيق، حبس النفس، زفير، ثم حبس النفس مجددًا، وكل مرحلة تستغرق فترة زمنية متساوية مثل أربع ثوانٍ، ويُستخدم هذا الأسلوب غالبًا لتحسين التركيز أثناء التوتر، لكن الأدلة حول تأثيره المباشر على ضغط الدم لا تزال محدودة.

التنفس المتساوي

يعرف أيضًا باسم "ساما فريتي"، ويعتمد على الشهيق والزفير لنفس المدة الزمنية، مثل أربع عدّات للشهيق وأربع عدّات للزفير، دون توقف بينهما، ويساعد هذا التمرين على إحداث توازن تنفسي يهدئ الجهاز العصبي.

التنفس بشفتين مطبقتين

يتم من خلال استنشاق الهواء ببطء لعدتين من الأنف، ثم الزفير ببطء لأربع عدّات عبر الشفتين المضمومتين، وتُوصي جمعية الرئة الأمريكية بهذا التمرين لمرضى ضيق التنفس، وقد أثبتت تجربة سريرية أنه ساعد على خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين مارسوه لمدة 15 دقيقة كل ساعة.

تدريب قوة العضلات الشهيقية (IMST)

يعتمد هذا التمرين على جهاز صغير يُستخدم لمقاومة الهواء أثناء الشهيق، مما يدفع عضلات القفص الصدري والحجاب الحاجز للعمل بجهد أكبر، يعزز هذا التدريب من كفاءة الرئتين وقد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم.

هل تُغني هذه التمارين عن العلاج الطبي؟

رغم الفوائد المحتملة لتمارين التنفس في خفض ضغط الدم مؤقتًا، إلا أنها لا تُعد بديلًا عن العلاج الدوائي أو الإرشادات الطبية. ويُنصح بتجنب ممارستها أثناء القيادة أو في المواقف التي تتطلب اليقظة الكاملة، كما يجب على مرضى أمراض الرئة استشارة الطبيب قبل بدء أي تمرين يتضمن حبس النفس.