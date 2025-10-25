قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا خلال أيام

بدأ العد التنازلي لانتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي 2025، بعد مرور 6 شهور على العمل به ، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة حينما تدق الساعة 12 صباحا لتعود إلى 11 مساء إلى اليوم السابق.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

من المقرر أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر حيث يتبقى 6 أيام، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي.

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لآلية التوقيت الصيفي والشتوي، فإن آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي هو الخميس الأخير من أكتوبر، أي يوم 30 أكتوبر، ليبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من الجمعة 31 أكتوبر، حيث يتم إرجاع عقارب الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً.
 

يتساءل الكثيرون عن موعد التوقيت الشتوي 2025 بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منذ 25 أبريل الماضي.

 وبحسب القانون، فإن الموعد ثابت سنويًا؛ إذ يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير في أكتوبر، ليبدأ بعدها التوقيت الشتوي بشكل تلقائي.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة. 

وقد انعكس ذلك على مواعيد بعض الخدمات وأوقات فتح وغلق المحلات، وكذلك على مواقيت الصلاة، قبل أن يحين موعد العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات. 

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.

يهدف التوقيت الصيفي في الأساس إلى زيادة التوقيت بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف للاستفادة من ضوء النهار، بينما مع حلول فصل الشتاء وتراجع عدد ساعات النهار، يتم إلغاء هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الطبيعي عبر تأخير الساعة 60 دقيقة كما قلنا الساعة 12 صباحا يوم الجمعة 31 المقبل.

