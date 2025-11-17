علي مسؤوليتي ..ناقد رياضي يكشف الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2025

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش عن الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 عبر حسابه بموقع فيسبوك

وكتب أحمد درويش: على مسئوليتي المغربي أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 وصلاح ثانياً.

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025

ويتنافس المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمن على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 بحسب ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد.

وأعلن الكاف القائمة النهائية للمنافسين على جائزة الأفضل في القارة والتي ستقدم في حفل تستضيفه العاصمة المغربية الرباط في 19 نوفمبر تشرين الثاني.