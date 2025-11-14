من الدوري الإنجليزي.. باريس سان جيرمان يتحرك لضم بديل حكيمي

كشف تقرير صحفي، عن تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع ظهير أيمن في الميركاتو الشتوي المقبل، لتعويض غياب أشرف حكيمي، بسبب الإصابة.

وكان أشرف حكيمي أصيب بالتواء شديد في كاحل قدمه اليسرى بعد تدخل عنيف من لويس دياز لاعب بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيغيب النجم المغربي عن الملاعب عدة أسابيع.

وبحسب شبكة “ESPN” فإن باريس سان جيرمان مهتم الكولومبي دانيال مونوز، ظهير أيمن كريستال بالاس الإنجليزي.

وأضافت أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة.

حكيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا



ويعد أشرف حكيمي أهم نجوم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، وهو مرشح قوي للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025، بجانب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ولعب حكيمي دورًا مؤثرًا في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الموسم الماضي.