أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
رياضة

ليفربول يدرس تجديد عقود ثلاثي وسطه لتجنب سيناريو ألكسندر أرنولد

ليفربول
ليفربول
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول بدأت بالفعل دراسة تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، بهدف توفير استقرار نفسي وفني داخل غرفة الملابس، ودعم تركيز اللاعبين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يفكر النادي في فتح باب التفاوض مبكرًا مع الثلاثي أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، ودومينيك سوبوسلاي، رغم أن عقودهم الحالية تمتد حتى عام 2028. وتدرك الإدارة أن اللاعبين الثلاثة قد يجذبون اهتمامًا كبيرًا من أندية أوروبية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعها للتحرك بشكل استباقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يريد تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي غادر إلى ريال مدريد مجانًا خلال الصيف الماضي، وهو ما سبب صدمة داخل النادي ودفعه لإعادة تقييم ملف العقود.

وأضاف التقرير أن ليفربول قد يواجه خسارة جديدة برحيل مدافعه إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وسط توقعات بمغادرته في يناير إذا وصل عرض مناسب، خاصة أن المدرب آرني سلوت يفضل التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جوهي لتعزيز الخط الخلفي.

ليفربول أليكسيس ماك ريان جرافينبيرش دومينيك سوبوسلاي

