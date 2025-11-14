ليفربول يدرس تجديد عقود ثلاثي وسطه لتجنب سيناريو ألكسندر أرنولد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول بدأت بالفعل دراسة تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، بهدف توفير استقرار نفسي وفني داخل غرفة الملابس، ودعم تركيز اللاعبين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يفكر النادي في فتح باب التفاوض مبكرًا مع الثلاثي أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، ودومينيك سوبوسلاي، رغم أن عقودهم الحالية تمتد حتى عام 2028. وتدرك الإدارة أن اللاعبين الثلاثة قد يجذبون اهتمامًا كبيرًا من أندية أوروبية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعها للتحرك بشكل استباقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يريد تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي غادر إلى ريال مدريد مجانًا خلال الصيف الماضي، وهو ما سبب صدمة داخل النادي ودفعه لإعادة تقييم ملف العقود.

وأضاف التقرير أن ليفربول قد يواجه خسارة جديدة برحيل مدافعه إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وسط توقعات بمغادرته في يناير إذا وصل عرض مناسب، خاصة أن المدرب آرني سلوت يفضل التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جوهي لتعزيز الخط الخلفي.