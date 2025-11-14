جمال شعبان: رواية غير مؤكدة تشير لتعرّض محمد صبري لأزمة قلبية قبل الحادث

علّق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على الروايات المتداولة بشأن أسباب وفاة لاعب الزمالك الأسبق محمد صبري، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حتى الآن غير مؤكد رسميًا.

وقال شعبان في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “في أنباء مش مؤكدة إن المرحوم النجم محمد صبري رحمه الله شعر بوجع في الصدر قبل الحادث. لو صحت الرواية تبقى سكتة قلبية وذبذبة بطينية وفقدان للوعي سببوا في اختلال عجلة القيادة والحادث. رحمك الله يا صبري. الموت المفاجئ زاد جدًا الأيام دي. أعوذ بالله لي ولكم من شر الموت المفاجئ”.

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.