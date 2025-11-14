عبدالرحمن مجدي يلغي نشر حلقته مع أحد نجوم الكرة بعد وفاة محمد صبري

أعلن الإعلامي عبدالرحمن مجدي، عن إلغاء عرض حلقة برنامجه اليوم مع الكابتن ربيع ياسين، وذلك بسبب خبر رحيل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “باعتذر عن نشر حلقة الكابتن ربيع ياسين اليوم، لا اعتقد ان الوقت مناسب بعد الخبر الحزين اللي سمعناه الصبح بوفاة الكابتن محمد صبري.. هايتم نشرها خلال الأيام القادمة شكراً”.

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.