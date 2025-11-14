بعد وفاة محمد صبري.. إبراهيم فايق يؤجل حلقة فوز الأهلي بالسوبر

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن تخصيص حلقة برنامجه اليوم عن الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، وتأجيل حلقة فوز الأهلي بالسوبر المصري.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “‏اليوم كانت حلقة خاصة واستثنائية عن فوز الأهلي بالسوبر المصري وكان في ضيافتنا النجم الكبير وكابتن الأهلي محمود حسن تريزيجيه”.

وتابع: “‏ولكن وبعد صدمة وفاة الراحل العزيز كابتن محمد صبري نجم مصر ونادي الزمالك قررنا كفريق عمل لبرنامج الكورة مع فايق تأجيل الحلقة للغد حيث تلاقت رغبتنا مع رغبة إدارة الأهلي المحترمة واللاعب الخلوق تريزيجيه وذلك احتراما لأحزاننا جميعا داخل أسرة الوسط الرياضي في مصر”.

واختتم: “وتقديرا ووفاء لشخصية محترمة أعطت الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك سيتم تخصيص حلقة اليوم عن كابتن محمد صبري ‏رحم الله محمد صبري وأسكنه فسيح جناته.. وصبر أهله ومحبيه في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي”.