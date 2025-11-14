قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي
حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ
سبب وفـاة اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب
حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر
إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة
التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان
رياضة

بعد وفاة محمد صبري.. إبراهيم فايق يؤجل حلقة فوز الأهلي بالسوبر

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
سارة عبد الله

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن تخصيص حلقة برنامجه اليوم عن الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، وتأجيل حلقة فوز الأهلي بالسوبر المصري. 

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “‏اليوم كانت حلقة خاصة واستثنائية عن فوز الأهلي بالسوبر المصري وكان في ضيافتنا النجم الكبير وكابتن الأهلي محمود حسن تريزيجيه”.

وتابع: “‏ولكن وبعد صدمة وفاة الراحل العزيز كابتن محمد صبري نجم مصر ونادي الزمالك قررنا كفريق عمل لبرنامج الكورة مع فايق تأجيل الحلقة للغد حيث تلاقت رغبتنا مع رغبة إدارة الأهلي المحترمة واللاعب الخلوق تريزيجيه وذلك احتراما لأحزاننا جميعا داخل أسرة الوسط الرياضي في مصر”.

واختتم: “وتقديرا ووفاء لشخصية محترمة أعطت الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك سيتم تخصيص حلقة اليوم عن كابتن محمد صبري ‏رحم الله محمد صبري وأسكنه فسيح جناته.. وصبر أهله ومحبيه في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي”.

