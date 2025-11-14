هوكي الزمالك يخوض منافسات بطولة القاهرة بتشكيل قوي لمواليد 2012

تنطلق مساء اليوم في السابعة والنصف بطولة منطقة القاهرة للهوكي، حيث يلتقي فريق الشمس "أ" مع الشمس "ب" في أولى مباريات فئة مواليد 2010، بينما يواجه فريق الزمالك "أ" نظيره الزمالك "ب" في الفئة نفسها، وتستمر المباريات وفق الجدول المحدد لمواليد 2010 و2012 بمشاركة أندية الشمس والزمالك واتحاد الشرطة.

ويشارك فريق هوكي نادي الزمالك مواليد 2012 بـ 15 لاعبا وهم :

سليم هيثم، طارق عبدالرحمن، سيف الدين محمد، مالك محمد، محمود رامي، محمود محمد فخري، كاراس باسم، كيفين جورج، مصطفى محمد، أحمد مصطفى، حسام عبد الحميد، محمد عمرو، محمد زياد، آدم أحمد، يامن هشام.

أما الجهاز الفني لرياضة الهوكي بنادي الزمالك فيضم:

د. ياسر محمد فرج – رئيس الجهاز

ك. محمد موسى حسن – رئيس قطاع الناشئين

ك. هشام محمد علي – مدرب فريق 2012

ك. أحمد فراج – مدرب فريق 2010

د. سامح حسين – المدير الإداري

ك. عاطف سليم

وتعقد البطولة اليوم فقط على ملاعب نادي الشمس، وسط استعدادات تنظيمية كاملة واستضافة جميع اللقاءات المدرجة في جدول منافسات الدور الأول للموسم الرياضي 2024 – 2025.