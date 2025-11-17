قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
هاجر ابراهيم

تعرض الموسيقار عمر خيرت لوعكة صحية مفاجئة، مما اثار قلق جمهوره ومتابعيه، 

شريهان تدعم عمر خيرت بعد تعرضه لأزمة صحية

دعمت الفنانة شريهان، الموسيقار عمر خيرت  برسالة مؤثرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها أحد المستشفيات بالقاهرة، متمنية له الشفاء والرجوع لجمهوره سريعًا.

وشاركت شريهان متابعيها صورة للموسيقار عمر خيرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمى «إنستجرام»، وكتبت: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سلامتك يا مصرى، يا مبدع، يا عظيم، يا بسمة مصرية ليس لها مثيل 1000 مليون سلامة».

مصطفى كامل يطمئن جمهوره
طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر،  مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

خالد منتصر لـ عمر خيرت: ألف سلامة
وجه الدكتور خالد منتصر، رسالة إلى الموسيقار عمر خيرت، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب منتصر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ألف سلامة للفنان عمر خيرت”.


ونُقِل الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ما حال دون قدرته على مواصلة عمله خلال الفترة الحالية.

وكشف المكتب الإعلامي للموسيقار الكبير عمر خيرت، تفاصيل حالته الصحية، في بيان رسمي صدر منذ قليل.

عمر خيرت يعتذر عن حفلاته المقبلة بعد تعرضه لوعكة

وذكر البيان: يود الموسيقار عمر خيرت أن يعتذر لجمهوره العزيز وللحضور المنتظرين لحفلاته القادمة، بسبب تعذّر إقامتها في الموعد المحدد لأسباب صحية.

وأضاف البيان: يطمئن الموسيقار عمر خيرت محبيه بأنه بخير، وأن حالته مستقرة، إلا أن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة واستعادة العافية، الأمر الذي يستدعي تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية.

نبذة عن الموسيقار عمر خيرت 
ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

كانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن، وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.
 

