الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
فن وثقافة

زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت
عمر خيرت
أحمد البهى

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية،والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا المصرية، علي زيارة الموسيقار الكبير عمر خيرت بالمستشفي. 

كما حرصت الفرقة الموسيقة  الموسيقار الكبير عمر خيرت الي زيارته والاطمئنان عليه.   

وشهدت الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت، تحسن ملحوظ، ولكن من المقرر ان بقيم بداخلها عدة أيام حتي تستقر الحالة بشكل كامل. 

مصطفى كامل يطمئن جمهوره
طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر،  مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.



 

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عمر خيرت الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت

