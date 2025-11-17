قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

للمرة الأولى بمهرجان القاهرة السينمائي… معرض “كادرات موازية” يجمع بين السينما والفنون التشكيلية

معرض “كادرات موازية
معرض “كادرات موازية
أحمد البهى

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض “كادرات موازية – Parallel Frames 2025”، الذي يأتي ولأول مرة ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك بقاعتي الباب سليم وصلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.

وقال الدكتور قانوش إن المعرض يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي وجّه بإقامة معرض يقدم تجربة بصرية جديدة داخل المهرجان، حيث تلتقي لغة السينما بحساسية الفن التشكيلي في مساحة واحدة، تعيد قراءة الصورة وتفتح آفاقًا واسعة للتلقي والإبداع.

وأوضح أن هذا الحدث يمثل نافذة مميزة لمحبي الفن السابع والفنون البصرية، إذ يتيح لهم التعرف على مناطق التداخل بين الكادر السينمائي والتكوين التشكيلي في تجربة فنية تُمزج فيها الرؤية السينمائية بروح اللوحة.

وأشار رئيس القطاع إلى أن المحور الأبرز في المعرض هو تتبّع تطوّر الأفيش السينمائي عبر العقود، موضحًا أن الأفيش لم يكن مجرد وسيلة دعائية، بل تحوّل مع الزمن إلى عمل فني قائم بذاته يوثّق مراحل كاملة في تاريخ السينما المصرية والعربية. وقال إن الأعمال المعروضة تكشف رحلة ثرية؛ من الرسم اليدوي التقليدي، إلى استخدام الصورة الفوتوغرافية في سبعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى التصميم الرقمي في التسعينيات، وما صاحب تلك المراحل من تغيّرات جمالية وتقنية أثّرت في شكل الأفيش وروحه.

وأضاف قانوش أن الزائر لا يشاهد لوحات فنية فحسب، بل يقرأ تاريخًا بصريًا كاملًا؛ فكل أفيش يحمل بصمة زمنه، ومفاتيح أساليبه وذائقته ومدارسه، مما يجعل المعرض مساحة تستعيد ذاكرة السينما وتعيد تقديمها من زاوية تشكيلية معاصرة.

وأكد الدكتور وليد قانوش أن إدراج هذا المعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الفنون، ودعم حضور الفن التشكيلي داخل الفعاليات السينمائية الكبرى.

الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

السيد المسيح والأربعة مخلوقات الحية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد