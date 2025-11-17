قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس الوعي: كلمة الرئيس تحول بالمشهد السياسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث وتجاوزات، تمثل لحظة فارقة في مسار العملية السياسية، ورسالة واضحة المعالم لا تحتمل التأويل، موجّهة لكل من يعنيه صون نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وقال الغمراوي إن هذه الكلمة أعادت ضبط البوصلة بين الدولة والمجتمع، ووضعت العملية الانتخابية على مسارها الصحيح عبر التأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المحوري في التدقيق والفصل في جميع الطعون والأحداث دون أي تدخل.

وأضاف الغمراوي، أن أحد أخطر التحديات التي برزت في المرحلة الأولى كان تسكين بعض المرشحين في دوائر لا ينتمون إليها جغرافيا، وهو ما وصفه بأنه ممارسة تُحدث فجوة عميقة بين المرشح والمواطن.

وأوضح أن هذا الإجراء وإن كان لا يخالف القانون من حيث النص، إلا أنه يهزّ الثقة الشعبية ويخلق حالة من القطيعة النفسية بين الأهالي وبين من يفترض أنه يمثلهم، لأن النائب الذي لا يعرف تفاصيل الدائرة ولا احتياجات الناس ولا تاريخهم الاجتماعي لا يمكنه أن يكون صوتًا حقيقيًا لهم تحت قبة البرلمان.

وأكد أن حزب الوعي حذّر مرارًا من هذا الأسلوب الذي قد يفتح الباب لتسليع العملية الانتخابية أو تحويلها إلى ترتيبات حزبية ضيقة بعيدة عن إرادة الناخبين الحقيقية، مشيدا بتأكيد الرئيس على ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صور رسمية من كشوف الحصر، معتبرًا أن هذه الخطوة الإجرائية الحاسمة كانت مطلبًا ثابتًا لحزب الوعي في بياناته واجتماعاته السابقة. وقال إن الرئيس بتوجيهاته وضع الحجر الأساس لشفافية كاملة لا تحتمل أي غموض.

كما وصف الغمراوي حديث الرئيس عن إمكانية الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، بأنه رسالة تُعيد الاعتبار لهيبة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام أي محاولات للضغط أو التلاعب، سواء من أفراد أو كيانات، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي بحماية الحق الدستوري للمواطن.

ورحب نائب رئيس حزب الوعي بتوجيهات الرئيس بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق في المخالفات الدعائية، معتبرًا أن كشفها للرأي العام يعزز الشفافية ويضع حدًا للمال السياسي والممارسات غير القانونية، داعيا كل القوى الوطنية للتعامل مع البيان باعتباره نقطة تحول حقيقية تفتح المجال العام على أسس سليمة، مجددًا دعم حزب الوعي لكل خطوة تضمن حماية الانتخابات وترسيخ الحياة السياسية على قاعدة التنافس العادل واحترام القانون وإرادة المصريين.

انتخابات النواب مجلس النواب اخبار البرلمان انتخابات النواب ٢٠٢٥ نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

السيدة ميار نبيل

شقيقة ميار نبيل: زوجها بيت النية لطلاقها وتركها وحيدة بالإمارات ولن تتنازل عن حقوقها

محافظ الغربية

تكريم المشاركين في التدريب العملي “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث بالغربية

وزير الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان قصر الثقافة للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد