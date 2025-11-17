قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أستاذ بجامعة الأزهر يوجه نصيحة للناخبين: الصوت أمانة ومن باعه نقص إيمانه

الانتخابات
الانتخابات
أحمد سعيد

أكد الدكتور هاني تمّام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن ما يقدّره الله للإنسان من قضاء حاجة على يد غيره هو نعمة عظيمة يسوقها الله دون أن يشعر، مشيرًا إلى أن هذا المعنى يذكّر بأهمية الأمانة والمسؤولية في كل تعامل بين الناس.

وضرب الدكتور هاني تمّام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، مثالًا بجنازة الدكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله، التي شهدت حضورًا واسعًا رغم عدم تولّيه أي منصب وقت وفاته، معتبرًا أن ازدحام الأزهر والطرقات حوله يومها دليل على محبة الناس، وأن “الجنائز هي المعيار الحقيقي”، كما قال الإمام أحمد بن حنبل.

الدكتور هاني تمّام يوجه رسالة إلى الناخبين: صوتك أمانة

وأكد الدكتور هاني تمّام أن رسالة مهمة يجب أن تصل لكل ناخب، وهي أن صوته أمانة سيسأل عنها أمام الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»، وقوله سبحانه: «سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ».

وأضاف الدكتور هاني تمّام أن المرشح بدوره مطالب بتقوى الله في الناس، لأن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا.

وأشار الدكتور هاني تمّام إلى أن صوت الناخب شهادة شرعية لا يجوز أن تكون باطلة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ حين سُئل عن الشهادة: «أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد». وأوضح أنه لا يجوز أن يُعطى الصوت لمن لا يستحق أو لمن يشتريه بالمال، لأن ذلك خيانة للأمانة، والنبي ﷺ يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

وأضاف الدكتور هاني تمّام أن الناخب مطالب ببذل الجهد لمعرفة الأصلح، وأن يتحرى بصدق قبل أن يعطي صوته، لأن التفريط في هذا الواجب يجعله خائنًا للأمانة.

وأكد الدكتور هاني تمّام أن الاحتياج أو الفقر لا يبرران بيع الصوت أو أخذ الرشوة، فهذه ليست أعذارًا تسقط المسؤولية.

واستشهد الدكتور هاني تمّام بالهجرة النبوية، حيث أبقى النبي ﷺ سيدنا عليًّا في فراشه ليردّ الأمانات لأهل مكة، رغم أنهم كانوا يؤذونه ويحاولون قتله، ومع ذلك لم يخن أماناتهم، لأن النبي ﷺ كان يُلقب بالصادق الأمين، حتى من أعدائه، كما ذكّر بقصة مفتاح الكعبة حين ردّه النبي ﷺ إلى بني شيبة تنفيذًا لأمر الله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».

وأكد الدكتور هاني تمام، على أن كل صوت يوضع في صندوق الانتخابات هو أمانة بين يدي الله، وأن أداء الأمانة هو مقياس الإيمان، ومن فرّط فيها فإنما يفرّط في دينه قبل وطنه.

الدكتور هاني تمّام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الدكتور هاني تمّام يوجه رسالة إلى الناخبين الانتخابات

