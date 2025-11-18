قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة

قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أقر تشكيل "مجلس السلام" كهيئة حاكمة انتقالية لقطاع غزة حتى نهاية عام 2027، واصفًا القرار بأنه "لحظة ذات أهمية تاريخية كبرى".

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن التصويت يمثل "إقرارًا ودعمًا لمجلس السلام"، الذي سيتولى رئاسته، وسيضم "أقوى وأبرز القادة في العالم"، بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيسجل هذا القرار كأحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيقود إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم".

هيئة انتقالية جديدة لإدارة غزة

ويأتي القرار الأممي في إطار خطة تقضي بإعادة إعمار قطاع غزة بعد أشهر من الدمار الواسع، ووضعه تحت سلطة إدارة فلسطينية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام". وبموجب الخطة، يكون المجلس بمثابة الجهة العليا المسؤولة عن توجيه العملية السياسية والإدارية في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وتشير بنود القرار إلى أن الإدارة الفلسطينية المؤقتة ستكون مسؤولة عن الخدمات الأساسية وإدارة الحياة المدنية، لكنها ستخضع في نهاية المطاف للرقابة العامة التي يمارسها المجلس برئاسة ترامب.

توتر دبلوماسي بين واشنطن والرياض

ويبدو أن التصويت جاء رغم خلافات داخل مجلس الأمن وخارجه، خصوصًا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فقد أفادت تقارير لصحفيين دوليين بأن واشنطن رفضت مقترحًا سعوديًا يدعو لأن تكون القوة الدولية المكلفة بتأمين غزة خاضعة للأمم المتحدة بشكل مباشر، وليس لـ"مجلس السلام" الذي تروج له الإدارة الأمريكية ضمن خطتها المكونة من 20 بندًا لإحلال الاستقرار في غزة.

ويرى مراقبون أن قبول ترامب لأول مرة بقرار أممي يتضمن اعترافًا ضمنيًا بمفهوم الدولة الفلسطينية يُعدّ تحولًا لافتًا في موقف واشنطن، التي عُرفت خلال النزاع باستخدام الفيتو المتكرر ضد مشاريع قرارات تخص غزة.

وأشار ترامب في تصريحه إلى أن الكشف عن "أعضاء المجلس، والمزيد من الإعلانات المثيرة" سيتم خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا حول هوية الشخصيات التي ستشارك في إدارة واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا في الشرق الأوسط.

