قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 15 من عقود الملكية النهائية لوحدات الإسكان الشعبي بمنطقة رواج وحي الزهور بالحبيل بالأقصر

تسليم ١٥ من عقود الملكية النهائية لوحدات الاسكان الشعبي بمنطقة رواج وحي الزهور بالحبيل
تسليم ١٥ من عقود الملكية النهائية لوحدات الاسكان الشعبي بمنطقة رواج وحي الزهور بالحبيل
شمس يونس


تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 658 الخاصة بتسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي ، بتسليم عقود الملكية النهائية لوحدات الاسكان الشعبي لعدد 15 مواطنا ممن قاموا بسداد جميع المستحقات وتسديد المبلغ بالكامل، وبعد أن استوفت اللجنة من صحة بياناتهم.

وأوضح منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، أنه وفقا لتعليمات محافظ الأقصر تم تسليم 15 مواطنا عقود الملكية النهائية لشقق الاسكان الشعبي بعد أن قاموا بتسديد المبلغ بالكامل، تتضمن تسليم عدد ٥ عقود بمنطقة رواج بمدينة البياضية، وعدد ١٠ عقود بحي الزهور بالحبيل.

وأشار وائل صلاح مدير إدارة الإسكان، أن المواطنين الذين تسلموا هذه العقود هم من أمضوا المدة القانونية ٢٠ عاما بالقسط الشهري المحدد لكل عقد أو من قاموا بدفع جميع المستحقات المتبقية للوحدة السكنية الخاص بهم.

كما أشار بغدادى عبده عضو إدارة الإسكان الشعبي، أن اللجنة تباشر أعمالها على أكمل وجه من حيث استيفاء ومراجعة الأوراق ودقه صحتها وتسليم العقد النهائي لمالك الوحدة السكنية الخاص به.

تكونت اللجنة برئاسة منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، وعضوية كلا من أمانى محمد عضو الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين   عضو إدارة الأمن، ومرعي محمد أحمد عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، ومحمود أبو المجد عضو الشؤون المالية والادارية، ووائل صلاح مدير الإسكان الشعبى، وبغدادى عبده  عضو الإسكان الشعبي، وعبدالفتاح محمد عضو الإسكان الشعبي، وبغدادي النوبى باحث قانوني بالإسكان الشعبي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم، وتأكيدًا على التزامها باستكمال إجراءات تمليك جميع الوحدات السكنية لمستحقيها الذين أوفوا بالتزاماتهم.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة.. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل بمستشفى القاهرة الجديدة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 5 سنوات

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "مارمرقس" برزقة الدير المحرق

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد