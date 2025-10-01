تسليم 15 من عقود الملكية النهائية لوحدات الإسكان الشعبي بمنطقة رواج وحي الزهور بالحبيل بالأقصر



تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 658 الخاصة بتسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي ، بتسليم عقود الملكية النهائية لوحدات الاسكان الشعبي لعدد 15 مواطنا ممن قاموا بسداد جميع المستحقات وتسديد المبلغ بالكامل، وبعد أن استوفت اللجنة من صحة بياناتهم.

وأوضح منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، أنه وفقا لتعليمات محافظ الأقصر تم تسليم 15 مواطنا عقود الملكية النهائية لشقق الاسكان الشعبي بعد أن قاموا بتسديد المبلغ بالكامل، تتضمن تسليم عدد ٥ عقود بمنطقة رواج بمدينة البياضية، وعدد ١٠ عقود بحي الزهور بالحبيل.

وأشار وائل صلاح مدير إدارة الإسكان، أن المواطنين الذين تسلموا هذه العقود هم من أمضوا المدة القانونية ٢٠ عاما بالقسط الشهري المحدد لكل عقد أو من قاموا بدفع جميع المستحقات المتبقية للوحدة السكنية الخاص بهم.

كما أشار بغدادى عبده عضو إدارة الإسكان الشعبي، أن اللجنة تباشر أعمالها على أكمل وجه من حيث استيفاء ومراجعة الأوراق ودقه صحتها وتسليم العقد النهائي لمالك الوحدة السكنية الخاص به.

تكونت اللجنة برئاسة منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، وعضوية كلا من أمانى محمد عضو الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين عضو إدارة الأمن، ومرعي محمد أحمد عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، ومحمود أبو المجد عضو الشؤون المالية والادارية، ووائل صلاح مدير الإسكان الشعبى، وبغدادى عبده عضو الإسكان الشعبي، وعبدالفتاح محمد عضو الإسكان الشعبي، وبغدادي النوبى باحث قانوني بالإسكان الشعبي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم، وتأكيدًا على التزامها باستكمال إجراءات تمليك جميع الوحدات السكنية لمستحقيها الذين أوفوا بالتزاماتهم.