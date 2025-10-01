جولة تفقدية لوفد وزارة الزراعة لمتابعة جهود مكافحة الآفات بالأقصر

استقبل المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والدكتور نبيل الششتاوي مدير مشروع الآلات الأرضية بالإدارة المركزية للمكافحة، للقيام بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الزراعية بالمحافظة، لمتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات، مع التأكيد على تكثيف الجهود استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي القادم.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي تقوم بها وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديريات الزراعة للارتقاء بمنظومة العمل الزراعي ودعم جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي بمحافظة الأقصر.

واستعرض الفريق المشترك خلال الجولة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات والحد من انتشارها خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على دورة حياة الآفة والموسم الزراعي، كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من المهندس مساعد حمزة العادلي مدير إدارة المحاصيل السكرية، والمهندس عبد العظيم مدير إدارة المكافحة بالأقصر، حول الوضع الراهن للمساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية ومدى تأثير الآفات المختلفة عليها إضافة إلى آليات التعامل مع التحديات الميدانية.

وأكد الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الجولة على أهمية تكثيف أعمال المكافحة الوقائية والعلاجية للمحاصيل الزراعية وبخاصة المحاصيل السكرية التي تعد من المحاصيل الاستراتيجية لمحافظة الأقصر والدولة ككل، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على جودة وإنتاجية هذه المحاصيل التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، على أهمية هذه الجولات الميدانية التي تتيح للقيادات الزراعية التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها في ضوء توجه الدولة لتمكين المزارعين ودعم الإنتاج المحلي.