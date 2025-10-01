قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جولة تفقدية لوفد وزارة الزراعة لمتابعة جهود مكافحة الآفات بالأقصر

وفد من وزارة الزراعة يتفقد عدد من المواقع الزراعية بمحافظة الأقصر
وفد من وزارة الزراعة يتفقد عدد من المواقع الزراعية بمحافظة الأقصر
شمس يونس

 استقبل المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والدكتور نبيل الششتاوي مدير مشروع الآلات الأرضية بالإدارة المركزية للمكافحة، للقيام بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الزراعية بالمحافظة، لمتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات، مع التأكيد على تكثيف الجهود استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي القادم.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي تقوم بها وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديريات الزراعة  للارتقاء بمنظومة العمل الزراعي ودعم جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي بمحافظة الأقصر.

واستعرض الفريق المشترك خلال الجولة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات والحد من انتشارها خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على دورة حياة الآفة والموسم الزراعي، كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من المهندس مساعد حمزة العادلي مدير إدارة المحاصيل السكرية، والمهندس عبد العظيم  مدير إدارة المكافحة بالأقصر، حول الوضع الراهن للمساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية ومدى تأثير الآفات المختلفة عليها إضافة إلى آليات التعامل مع التحديات الميدانية.

وأكد الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الجولة على أهمية تكثيف أعمال المكافحة الوقائية والعلاجية للمحاصيل الزراعية وبخاصة المحاصيل السكرية التي تعد من المحاصيل الاستراتيجية لمحافظة الأقصر والدولة ككل، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على جودة وإنتاجية هذه المحاصيل التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، على أهمية هذه الجولات الميدانية التي تتيح للقيادات الزراعية التواصل المباشر مع المزارعين  والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها  في ضوء توجه الدولة لتمكين المزارعين ودعم الإنتاج المحلي.

