قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مدير مشروع الدعم الفني يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية بالأقصر

مدير مشروع الدعم الفنى يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية
مدير مشروع الدعم الفنى يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية
شمس يونس

  قام الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة بجولة تفقدية إلى قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش أعمال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، بهدف رصد الوضع الراهن للقرية والوقوف على مقوماتها السياحية تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنمية الأنشطة السياحية الريفية بها.

وخلال الزيارة، تفقد عفيفي عددًا من المواقع والفنادق الريفية بالقرية، وناقش مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني احتياجات البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع السياحي، كما التقى بعدد من الأفواج السياحية والمرشدين السياحيين للتعرف على تجاربهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مكانة القرية كأحد المقاصد السياحية الواعدة.

وتعكس هذه الزيارة التوجه الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية نحو دعم السياحة الريفية باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المصرية، حيث تمثل السياحة الريفية رافدًا حيويًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات السياحية والحرف اليدوية، كما تسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل قراها وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة ، وتعمل السياحة الريفية كذلك على تنويع أنماط السياحة المصرية لتشمل السياحة البيئية والثقافية والزراعية والتجريبية، بما يفتح مجالات أوسع أمام السائحين المحليين والدوليين، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تبني خطط تنمية تراعي البعد البيئي وتضمن استدامة الموارد.

وأكد الدكتور محمد فتحي عفيفي أن خطة مشروع الدعم الفني لتطوير قرية البعيرات تستهدف دمج القرية بصورة أكبر في الخريطة السياحية لمحافظة الأقصر، وذلك من خلال تطوير مسارات سياحية ريفية متكاملة وتحسين الخدمات الأساسية ، إلى جانب توفير فرص تدريب وتأهيل لأبناء القرية لتمكينهم من العمل في مجالات الضيافة والتسويق والحرف اليدوية، وبما يعزز قدرتهم على تقديم منتج سياحي متميز يجمع بين الأصالة والحداثة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتكليفات وزيرة التنمية المحلية الهادفة إلى دعم التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قدرة القرى السياحية على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والبناء على إنجازات مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري وتحويل القرى إلى مراكز جذب سياحي وتنموي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر أن اختيار قرية البعيرات بمحافظة الأقصر يمثل إضافة نوعية لمسار السياحة بالمحافظة، حيث تجمع الأقصر بين مقومات السياحة الثقافية والأثرية المعروفة عالميًا وبين الإمكانات الواعدة للسياحة الريفية والبيئية، وهو ما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم ويعزز مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة المتنوعة والمستدامة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد