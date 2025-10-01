مدير مشروع الدعم الفني يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية بالأقصر

قام الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة بجولة تفقدية إلى قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش أعمال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، بهدف رصد الوضع الراهن للقرية والوقوف على مقوماتها السياحية تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنمية الأنشطة السياحية الريفية بها.

وخلال الزيارة، تفقد عفيفي عددًا من المواقع والفنادق الريفية بالقرية، وناقش مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني احتياجات البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع السياحي، كما التقى بعدد من الأفواج السياحية والمرشدين السياحيين للتعرف على تجاربهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مكانة القرية كأحد المقاصد السياحية الواعدة.

وتعكس هذه الزيارة التوجه الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية نحو دعم السياحة الريفية باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المصرية، حيث تمثل السياحة الريفية رافدًا حيويًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات السياحية والحرف اليدوية، كما تسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل قراها وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة ، وتعمل السياحة الريفية كذلك على تنويع أنماط السياحة المصرية لتشمل السياحة البيئية والثقافية والزراعية والتجريبية، بما يفتح مجالات أوسع أمام السائحين المحليين والدوليين، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تبني خطط تنمية تراعي البعد البيئي وتضمن استدامة الموارد.

وأكد الدكتور محمد فتحي عفيفي أن خطة مشروع الدعم الفني لتطوير قرية البعيرات تستهدف دمج القرية بصورة أكبر في الخريطة السياحية لمحافظة الأقصر، وذلك من خلال تطوير مسارات سياحية ريفية متكاملة وتحسين الخدمات الأساسية ، إلى جانب توفير فرص تدريب وتأهيل لأبناء القرية لتمكينهم من العمل في مجالات الضيافة والتسويق والحرف اليدوية، وبما يعزز قدرتهم على تقديم منتج سياحي متميز يجمع بين الأصالة والحداثة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتكليفات وزيرة التنمية المحلية الهادفة إلى دعم التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قدرة القرى السياحية على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والبناء على إنجازات مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري وتحويل القرى إلى مراكز جذب سياحي وتنموي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر أن اختيار قرية البعيرات بمحافظة الأقصر يمثل إضافة نوعية لمسار السياحة بالمحافظة، حيث تجمع الأقصر بين مقومات السياحة الثقافية والأثرية المعروفة عالميًا وبين الإمكانات الواعدة للسياحة الريفية والبيئية، وهو ما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم ويعزز مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة المتنوعة والمستدامة.